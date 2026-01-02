Yungblud: Gemeinsame Sache mit den Smashing Pumpkins

Yungblud und The Smashing Pumpkins veröffentlichen eine rockige Neuinterpretation von „Zombie“. Die neue Version erscheint am 2. Januar.

Yungblud hat sich mit den Smashing Pumpkins zusammengetan, um eine rockigere Version seines Hits „Zombie“ aufzunehmen. Das Ergebnis ist seit dem 2. Januar 2025 verfügbar.

Neuinterpretation mit Billy Corgan

In der neuen Version wechselt sich Yungblud im Gesang mit Chefkürbis Billy Corgan ab, begleitet von lauten und dröhnenden Gitarren.

Der Frontmann der Pumpkins äußerte sich zur Zusammenarbeit: „Yungbluds Stern strahlt hell, daher hat es uns großen Spaß gemacht, seinem Song ‚Zombie‘ unsere unverwechselbare Stimme zu leihen, der, wie er selbst sagte, von einem unserer eigenen Werke inspiriert wurde.“ Weiter hieß es: „Daher die Aufforderung, diese Interpretation so persönlich wie möglich zu gestalten, und ich bin stolz darauf, sagen zu können, dass uns das gelungen ist – schon allein, um ihm im Gegenzug die Ehre zu erweisen.“

Ein offizielles Musikvideo zur Neuauflage wird noch am 2. Januar 2025 erwartet.

Verbindungen der Vergangenheit

Die beiden Acts sind sich schon früher über den Weg gelaufen. Das erste persönliche Treffen fand beim Farewell-Konzert von Black Sabbath und Ozzy Osbourne am 5. Juli in Birmingham statt. Sowohl Yungblud als auch Corgan waren an diesem Abend mit Tributen beteiligt.

Eine weitere Verbindung zwischen den Musikern liegt jedoch noch viel weiter zurück. Corgan hatte den damals noch unbekannten Yungblud durch ein Video eines Liveauftritts entdeckt und schnell das Potenzial des Briten erkannt. Im Jahr 2023 gab er der US-Musikjournalistin Allison Hagendorf ein Interview, in dem er sagte: „Ich kann erahnen, wohin er geht, und wenn ich Recht habe, werden wir noch 50 Jahre lang über ihn sprechen.“ Außerdem zog er einen Vergleich mit Elton John.

Billy Corgan als Inspiration

Der heute 28-jährige Yungblud äußerte sich im Anschluss ebenfalls zu seinem Kollegen. Die Reaktionen und Kommentare Corgans hätten ihn sprachlos zurückgelassen. Zudem verzeichnete er eine wachsende Fangemeinde, nachdem er sich mehr dem Rock zugewandt hatte.

Hier diente ihm der Smashing-Pumpkins-Sänger sogar als Inspiration. „Ehrlich gesagt, warst du ein ganz wichtiger Teil dieses Wendepunkts“, sagte er und erinnerte sich daran, Corgan in Allison Hagendorfs Podcast über ihn und sein stimmliches Talent sprechen gehört zu haben.