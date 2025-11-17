Yungblud muss Tour 2025 sofort stoppen – Ärzte schlagen Alarm

Yungblud: Dieser Rat von Ozzy Osbourne prägt bis heute seine Karriere

Schlechte Neuigkeiten für Fans: Yungblud sagt die geplanten Auftritte seiner weltweiten „Idols“-Tour für 2025 aus gesundheitlichen Gründen ab.

Bedenken wegen Stimm- und Bluttests

In den kommenden Wochen waren mehrere Shows in den USA und Lateinamerika geplant. Der Alternative-Rock-Artist hatte diese am Samstag, 15. November, aufgrund gesundheitlicher Probleme abgesagt. Auf dem offiziellen Instagram-Fan-Account wandte sich der Sänger an seine Anhänger:innen – die sich selbst den Namen Army gegeben haben – und teilte ihnen die schlechten Neuigkeiten mit.

Bei Routineuntersuchungen während seiner aktuellen Tourpause seien bei Stimm- und Bluttests Bedenken aufgekommen. Seine Ärzte:innen legten ihm daraufhin einen Tour-Stopp bis Ende 2025 nahe. Die abgesagten Shows umfassen Philadelphia, Cleveland, Washington, Mexiko-Stadt und weitere Termine in Lateinamerika. Der Sänger schrieb in seinem Instagram-Statement: „mein Herz ist gebrochen“.

Yungblud verspricht „Wiedergutmachung“

Der Brite nehme die Liebe, Unterstützung und Energie, die er von seiner Fanbase bekomme, „niemals“ als selbstverständlich, betonte er in dem Post weiter. Alle Tickets für die US-Daten würden rückerstattet, und Fans, die über den bereitgestellten Link ihre Adresse angeben würden, erhielten sogar ein Geschenk, versprach der 28-Jährige via Instagram. Was er sich dafür ausgedacht hat, bleibt vorerst geheim. Am Ende seines Posts sprach er von „Vorfreude“ auf die Shows im Jahr 2026 – seine Fans seien alles für ihn.

Yungbluds Statement hier nachlesen:

EP-Release steht bevor

Ein kleines Trostpflaster für die Army gibt es dennoch: neue Musik. Die EP ONE MORE TIME, die eine Zusammenarbeit von Aerosmith und Yungblud ist, erscheint am 21. November.

Die erste Single-Auskopplung „My Only Angel“ der EP ist bereits draußen.