„Weil er ein Antisemit ist“: Ozzy Osbourne verbot Kanye West Sample

Ozzy Osbourne ist sauer auf Kanye West. Der Grund: Der Rapper und Produzent hatte für sein aktuelles Album „Vultures 1“ zunächst ein Sample einer Liveversion des Black-Sabbbath-Stücks „Iron Man“ verwendet – und das, obwohl Osbourne ihm die Nutzung explizit untersagt hatte.

„@kanyewest bat um die Erlaubnis, einen Abschnitt einer Live-Performance von ‚Iron Man‘ aus dem Jahr 1983 vom US-Festival ohne Gesang zu samplen & bekam die Erlaubnis verweigert, weil er ein Antisemit ist und vielen Menschen unsagbares Leid zugefügt hat. Trotzdem hat er das Sample gestern Abend bei seiner Album-Listening-Party verwendet. Ich will mit diesem Mann nichts zu tun haben!“, schrieb Osbourne am 9. Februar erbost auf X (ehemals Twitter).

Kanye West reagiert – und entfernt Sample

Osbournes Frau und Managerin Sharon Osbourne legte gegenüber „Billboard“ nach. „Wir bekommen so viele Anfragen für diese Songs, und als wir diese Anfrage sahen, sagten wir einfach nein“, so Osbourne. „Die einfache Sache ist, dass wir nicht mit einem Hasser in Verbindung gebracht werden wollen. So einen Hass zu verbreiten, wie er es tut, das sollte nicht erlaubt sein. Alle Ausreden – er ist bipolar oder was auch immer – ändern daran nichts. Im Grunde heißt es: ‚Fick dich’.

Bei dem besagten Stück handelt es sich um einen Song namens „Carnival“. Offenbar stieß die Osbourne’sche Schelte nicht auf taube Ohren bei West, der in den letzten Monaten immer wieder mit antisemitischen Aussagen und Skandalen aufhorchen ließ. Auf der am 10.2.2024 veröffentlichten Version von „Vultures 1“ ist das Sample nämlich nicht zu finden.

Der Albumtitel „Vultures“ war dabei in Frakturschrift zu sehen. Einige sahen hier eindeutige Parallelen zu Burzum, die einige ihrer Artworks sowohl in puncto Schriftbild als auch in Sachen Motiven ähnlich gestalteten. Am 10. Februar 2024 erschien das Album aber mit geändertem Artwork. Zu sehen ist auf der neuen Version ein maskierter Mann sowie die Rückansicht einer Frau – es ist davon auszugehen, dass es sich dabei West und seine Ehefrau Bianca Censori handelt.