Buchmacher tippen auf Oasis-Reunion 2017

Rausschmiss von Carlo Ancelotti, Meisterschaft von Schalke 04… in britischen Wettbüros kann man bekanntlich auf die absurdesten Ereignisse tippen – so auch auf eine Comeback-Tour von Oasis. Und diese wird nach Ansicht der Buchmacher wohl schon 2017 angekündigt.

Zwar haben Noel und Liam Gallagher die Öffentlichkeit in den letzten Monaten weiterhin mit ihren abschätzigen Kommentaren über den jeweils anderen unterhalten. Insgeheim jedoch erkundigten sie sich erst kürzlich nach ihrem Bruderherz. Doch das allein sei nicht der Grund, warum die Wettquoten für eine Oasis-Reunion ausgerechnet für das kommende Jahr außergewöhnlich niedrig (5/4) sind. Das Wettbüro Betway sieht einen Zusammenhang zwischen der Oasis-Doku „Supersonic“ und einer möglichen Wiedervereinigung von Oasis. Alan Alger von Betway sieht sogar Chancen für die frohe Botschaft noch in diesem Jahr: „In Anbetracht der Tatsache, dass die Dokumentation schon im Oktober 2016 startet, gibt es Leute, die meinen, unsere Wettquote von 3/1 sei ein Schnäppchen.“ Zumindest ist eine Reunion noch in diesem Jahr, aus Sicht der Buchmacher, wahrscheinlicher als die Möglichkeit, dass die Band bis 2020 getrennt bleibt.

Hier könnt Ihr sehen, wie hoch Euer Gewinn wäre, wenn, wenn Ihr zehn Euro auf eine Oasis-Reunion tippen solltet. Viel Glück: