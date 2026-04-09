Ariana Grande: Comeback-Signale und „Sweetener“-Mysterium

Verschwundene Songs, neue Studiofotos, bevorstehende Tour – Ariana Grande hält ihre Fans in Spannung. Steckt hinter dem „Sweetener“-Rätsel ein neues Album?

Ariana Grande sorgt derzeit für Rätselraten bei ihren Fans – und das auf mehreren Ebenen. Besonders im Fokus steht ihr 2018 erschienenes Album „Sweetener“. Zahlreiche „Arianators“ berichten auf Plattformen wie TikTok und Reddit von ungewöhnlichen Veränderungen: Manche Songs scheinen plötzlich nicht mehr verfügbar zu sein, während andere eine komplett veränderte Reihenfolge der Tracklist feststellen.

Ob es sich dabei um technische Fehler, regionale Unterschiede oder gezielte Änderungen handelt, ist bislang unklar. In der Fan-Community entstehen bereits die wildesten Theorien: Von versteckten Botschaften über Hinweise auf kommende Releases bis hin zu numerologischen Interpretationen der Songlängen wird alles diskutiert.

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Studioeinblicke heizen Spekulationen an

Parallel dazu heizt Grande die Gerüchte um ein musikalisches Comeback selbst an. Auf Instagram teilt sie aktuelle Studiofotos, die sie beim Arbeiten an neuen Songs zeigen. Laut „TMZ“ soll die Sängerin an einem neuen Album arbeiten, das noch in diesem Sommer erscheinen soll.

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Offizielle Details gibt es zwar nicht, doch Fans werten die Einblicke als klares Signal, dass Grande wieder intensiv an Musik arbeitet. Die Kombination aus mysteriösen Albumänderungen und Studioaktivität sorgt dafür, dass die Spekulationen über ein kommendes Projekt immer lauter werden.

Schauspielkarriere und neuer Look

In den vergangenen Jahren lag Grandes Fokus stark auf ihrer Schauspielkarriere, insbesondere auf ihrer Rolle als Glinda in der Verfilmung von „Wicked“. Für den Sommer 2027 ist nun ein weiteres großes Theaterprojekt angekündigt: Ariana Grande wird gemeinsam mit Jonathan Bailey in einer neuen Produktion von Stephen Sondheims „Sunday in the Park with George“ in London zu sehen sein.

Neben ihrer Bühnenarbeit ist Grande auch weiterhin im Fernsehen aktiv. Sie wird in der 13. Staffel von „American Horror Story“ mitspielen und steht zudem in einem Remake von „Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich“ vor der Kamera.

Fans beobachten zudem ihren aktuellen Stilwandel: Während sie in der „Wicked“-Phase oft mit blondem, Glinda-inspiriertem Look auftrat, zeigt sie sich nun vermehrt mit braunen Haaren, Pony und elegantem Perlenschmuck. Manche vermuten bereits, dass dies auf eine neue ikonische Rolle hindeuten könnte – möglicherweise als Audrey Hepburn in einem Biopic.

Ein Comeback in Aussicht?

Ob die Veränderungen am „Sweetener“-Album gezielt Hinweise auf neue Musik sind oder lediglich technische Anpassungen darstellen, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch: Ariana Grande versteht es einmal mehr, ihre Fangemeinde in Spannung zu versetzen.

Mit den Studioeinblicken, den mysteriösen Albumänderungen und der bevorstehenden Tour könnte die Sängerin schon bald die nächste Phase ihrer Karriere einläuten.