„Girlfriend“: Amanda Bynes überrascht mit musikalischem Comeback

von 
Amanda Bynes 2003

Amanda Bynes 2003  |  Amanda Bynes' Comeback: Single „Girlfriend“ mit EDM & Rap

Foto: FilmMagic. Lawrence Lucier. All rights reserved.

Überraschende Rückkehr: Amanda Bynes veröffentlicht am 10. April „Girlfriend“ – ein EDM-Rap-Track mit Fenix Flexin. Hier erfahrt ihr alles zur neuen Single.

Die ehemalige Schauspielerin Amanda Bynes meldet sich musikalisch zurück – und sorgt damit für ein überraschendes Pop-Comeback. Am 10. April soll ihre neue Single „Girlfriend“ erscheinen. Es ist ihr erster größerer Release seit mehreren Jahren.

Comeback mit EDM- und Rap-Einflüssen

Gegenüber „E! News“ beschrieb Bynes den Sound ihres neuen Tracks als Mischung aus elektronischer Tanzmusik und Hip-Hop. „Meine Inspiration war viel EDM, ebenso wie Rap“, erklärte sie.

Der Song entstand in Zusammenarbeit mit dem US-Rapper Fenix Flexin und erscheint nun über das Label „Create Music Group“, das bereits mit Künstler:innen wie Jason Derulo, Keri Hilson und Deadmau5 gearbeitet hat. Laut Label vereint der Track melodischen Rap mit EDM-inspirierter Produktion und setzt auf einen eingängigen, westküstengeprägten Sound. Bereits im Januar hatte der ehemalige Nickelodeon-Star das Projekt angeteasert und eine Hörprobe auf Instagram geteilt.

Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Nach rund vier Jahren ohne größere musikalische Veröffentlichung markiert „Girlfriend“ einen Neustart – und möglicherweise den Beginn eines neuen Kapitels in ihrer Karriere.

Ein Comeback nach Jahren der Neuorientierung

Ganz neu ist dieser Weg nicht: Schon 2021 veröffentlichte Bynes gemeinsam mit ihrem damaligen Verlobten erste Rap-Tracks. Die Songs blieben allerdings weitgehend unter dem Radar und wurden eher als spontane Ausflüge wahrgenommen denn als Beginn einer Karriere.

Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion
Kieran Culkin, 2024
Kieran Culkin: So wurde der Kinderstar am ersten Filmset beleidigt
von ME-Redaktion
Dan Schneider bei den „Nickelodeon Kids’ Choice Awards“ 2014
Doku deckt auf: Missbrauchsvorwürfe gegen Nickelodeon
von Paul Reinelt
Ariana Grande mit Dan Schneider 2013
Ariana Grande äußert sich erstmals zum Nickelodeon-Skandal
von Sarah Wittrock

Mit „Girlfriend“ scheint sich das nun zu ändern. Die professionelle Zusammenarbeit und die klare stilistische Ausrichtung deuten darauf hin, dass sie ihre musikalischen Ambitionen gezielter verfolgt als zuvor.

Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Zwischen Schlagzeilen und Selbstfindung

Nach ihrem Rückzug aus Hollywood 2010 geriet die Schauspielerin zunehmend durch persönliche Krisen in die Schlagzeilen. Ab 2012 folgten mehrere Festnahmen, darunter wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss sowie Vorwürfe der Fahrerflucht. Gleichzeitig sorgte ihr Verhalten in sozialen Medien für Aufmerksamkeit, wo sie mit teils wirren und provokanten Aussagen auffiel. 2013 erreichte die Situation einen Höhepunkt: Nach einem Vorfall, bei dem sie ein Feuer in einer Einfahrt gelegt haben soll, wurde sie in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Kurz darauf wurde eine Vormundschaft eingerichtet, die fast zehn Jahre andauerte.

In dieser Zeit sprach Amanda Bynes später offen über ihre Probleme mit Substanzmissbrauch, insbesondere mit verschreibungspflichtigen Medikamenten. Wiederholte Klinikaufenthalte und rechtliche Konflikte bestimmten über Jahre hinweg die Berichterstattung.

Auch ihr äußeres Erscheinungsbild wurde immer wieder thematisiert: drastische Stilwechsel, kosmetische Eingriffe und sichtbare Veränderungen machten sie zu einer konstanten Figur in Boulevardmedien – oft begleitet von spekulativer und voyeuristischer Berichterstattung.

Seit dem Ende ihrer Vormundschaft experimentiert sie mit verschiedenen Projekten von Mode über Kunst bis hin zu Podcasts und Social-Media-Plattformen. Musik scheint nun der nächste konsequente Schritt in diesem Prozess zu sein. Ob „Girlfriend“ mehr ist als ein einmaliges Comeback-Signal, bleibt abzuwarten.

Leah-Lou Blank schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:

Amanda Bynes Comeback edm Nickelodeon
Artikel Teilen