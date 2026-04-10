Juju ist zurück: „Crashout Freestyle“ als wütender Befreiungsschlag

Juju kehrt nach sieben Jahren mit dem „Crashout Freestyle“ zurück – mit Branchenkritik, Selbstermächtigung und der Ankündigung ihres neuen Soloalbums.

Juju ist zurück. Sieben Jahre nach ihrer letzten Soloveröffentlichung meldet sich die Berliner Rapperin mit neuer Musik, klarer Haltung und einer unüberhörbaren Portion Wut zurück. Der „Crashout Freestyle“ wirkt wie ein Befreiungsschlag, der persönliche Erfahrungen, Branchenkritik und Selbstverortung miteinander verknüpft. Gleichzeitig kündigt Juju ein neues Album für den 7. August 2026 an.

Zwischen Aufarbeitung und Anklage

Schon in den ersten Zeilen wird deutlich, dass sich in den vergangenen Jahren einiges angestaut hat. „Ich wurde verarscht und ich wurde verkauft“, rappt Juju – eine direkte, ungeschönte Abrechnung mit den Strukturen, in denen sie sich lange bewegt hat. Immer wieder verweist sie auf eine Zeit, in der ihr eingeredet worden sei, sie selbst sei das Problem. Therapie, Rückzug und Reisen hätten schließlich zu einer anderen Erkenntnis geführt: Nicht sie, sondern ihr Umfeld habe sich ändern müssen.

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Diese Perspektive hatte die Künstlerin bereits in den vergangenen Monaten angedeutet – etwa mit Aussagen über einen „Knebelvertrag“, aus dem sie sich inzwischen gelöst habe. Der „Crashout Freestyle“ liefert nun den Soundtrack zu dieser Phase der Selbstermächtigung.

Pionierarbeit und fehlende Anerkennung

Ein zentraler Punkt des Tracks ist Jujus Blick auf ihre eigene Rolle im Deutschrap. Als Teil von SXTN habe sie maßgeblich dazu beigetragen, eine neue, explizite und selbstbewusste Sprache für Frauen im Rap zu etablieren. Den oft als „Fotzenrap“ bezeichneten Stil sieht sie dabei als ihre Innovation.

Gleichzeitig kritisiert sie, dass diese Pionierarbeit aus ihrer Sicht nie ausreichend gewürdigt wurde. „Ja, ich hab’s cool gemacht, dass ihr euch Fotze nennt/Ja, ich hab’s cool gemacht, dass Frauen rappen in Deutschland/Doch krieg‘ keine Props, ja, ihr habt mich enttäuscht“, rappt sie.

Tatsächlich ist das ein häufiges Motiv bei deutschen Rapperinnen, sich als „die Erste“ zu markieren, auch wenn vor Juju und Nura etliche Rapperinnen hierzulande am Start waren. Dennoch muss man SXTN zugestehen, dass sie mit ihrer Sprache und Songs wie „Deine Mutter“ den sogenannten „Fotzenrap“ etabliert und damit den Weg für eine neue Generation geebnet haben.

Neustart mit klarer Vision

Musikalisch setzt der Freestyle auf reduzierte, aber druckvolle Produktionen von WATERBOUTUS, Stoopid Lou, MARY und Krutsch, die Jujus Stimme und Botschaft in den Vordergrund rücken. Inhaltlich wirkt der Track wie ein Prolog: eine Standortbestimmung vor dem nächsten Kapitel.

Mit der Albumankündigung am Ende des Videos macht Juju deutlich, dass dies erst der Anfang ist. Nach Jahren der Stille, interner Kämpfe und öffentlicher Spekulationen kehrt sie mit neuer Klarheit zurück. Am 7. August 2026 erscheint ihr zweites Soloalbum.