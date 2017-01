Ed Sheeran meldet sich zum Jahresbeginn gleich doppelt zurück: Der Songwriter und Superstar lässt nicht nur einen, sondern gleich zwei neue Songs hören. Er will damit verschiedene Facetten von sich zeigen, sagt er. Gemein haben beide Lieder indes: Sowohl an „Castle On The Hill“ als auch an „Shape Of You“ werden Radiosender und deren Hörer in den kommenden Wochen nicht vorbeikommen.

„Castle On The Hill“ ist eine hochproduzierte Uptempo-Poprock-Nummer, die auch Coldplay gut zu Gesicht gestanden hätte. Als Co-Songwriter fungierten Snow Patrols Johnny McDaid and Poproduzent Steve Mac. In „Shape Of You“ hingegen versucht sich Sheeran einmal mehr am Sprechgesang, singt in Timberlake-Manier „I’m in love with your body“ und „Come on be my baby“ und orientiert sich damit etwas mutlos an dem R’n’B, wie er seit Jahren in den Großraumdiskotheken dieser Welt funktioniert, nur ohne Beats.

Konkret kündigte Ed Sheeran seine zwei neuen Songs mit folgenden Worten an: „Hello 2017! I’ve been working hard on the new material and I hope you can be as excited about it as I am. I really wanted to show two different sides to my music that I’m equally as passionate about and I just knew I wanted to roll with two songs at the same time. I’m absolutely buzzing to be back.“

Sheerans neue Songs werden auf seinem neuen und insgesamt dritten Album zu hören sein. Das trägt, nach „+“ und “x“, den Titel „÷“ und dürfte in absehbarer Zeit erscheinen. Weitere Details aber sind noch nicht bekannt.

Hört hier Ed Sheerans „Castle On The Hill“ im Stream:

https://www.youtube.com/watch?v=7Qp5vcuMIlk Video can’t be loaded: Ed Sheeran – Castle On The Hill [Official Lyric Video] (https://www.youtube.com/watch?v=7Qp5vcuMIlk)

Und hier könnt Ihr Sheerans „Shape Of You“ im Stream hören: