Ed Sheeran & Benny Blanco: Neuer Song in 20 Minuten – Fans feiern ihn

Im Podcast „Friendskeepscrets“ schrieben Ed Sheeran und Benny Blanco spontan einen neuen Song – so mühelos, dass Fans den Clip auf Repeat schauen. Jetzt ansehen!

Ed Sheeran und Benny Blanco zeigten, dass sie es noch immer draufhaben, gemeinsam Musik zu machen.

Der britische Sänger, bekannt für „Shape Of You“, war zu Gast im Podcast „Friendskeepscrets“. Das Projekt wird gehostet von niemand anderem als Benny Blanco, David Burd – auch bekannt als Rapper Lil Dicky – und Kristin Batalucco.

Die drei machten sich mit ihrem neuen Projekt zur Aufgabe, ihre Freundschaft in einem Podcast zu verarbeiten und Einblicke in ihre normalen Treffen abseits von Interviews, Premieren und offiziellen Medienterminen zu schaffen. Statt in einem Studio wird der Podcast in Burds und Bataluccos Haus aufgenommen und normale Interaktionen zwischen den Freunden dabei mit versteckten Kameras festgehalten. Das Ganze ähnelt eher einer Reality-Show mit Sitcom-Elementen als einer geplanten Aufnahme.

Selena Gomez und Ed Sheeran als erste Gäste

Erste Besucherin des Podcasts war Schauspielerin und Sängerin Selena Gomez, außerdem auch Blancos Ehefrau. Für die dritte Folge holten sich die drei Hosts einen weiteren Star in ihre Show: Ed Sheeran.

Blanco und Sheeran haben einen Großteil ihrer Karriere zusammengearbeitet. Benny Blanco war als Produzent und Songwriter an vielen von Sheerans Erfolgsprojekten beteiligt, unter anderem an dem Album „Divide“. Dieses entwickelten die beiden zwei Jahre lang auf Tour. Angeblich sollen sie dabei kaum ein richtiges Studio besucht haben – was angesichts dessen, was die beiden in der„Friendskeepscrets“- Show, benannt nach Benny Blancos Album, an Songwriting-Skills demonstrierten nun auch realistisch erscheint.

Ein Ohrwurmhit in 20 Minuten

Aus einer kleinen Jam-Session wurde ein Ohrwurmhit. In nur 20 Minuten schaffte es das eingespielte Duo, einen Song zu schreiben und aufzunehmen. Die Dynamik der beiden ist trotz langer gemeinsamer Schaffenspause noch immer vorhanden. Während Blanco einen Beat zauberte, begann Sheeran eine Melodie zu summen. Mit Ideen von Kristin Batalucco und David Burd entstand ein Lied über Freundschaft in den Dreißigern – faszinierend schnell und unkompliziert, in nur 20 Minuten geschrieben, aufgenommen und abgemischt. Der Track ist bis jetzt nur in der Podcast-Aufnahme zu hören. Fans hoffen natürlich, dass er auch bald auf Streamingplattformen verfügbar sein wird.

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Fans feiern die gemeinsame Kreativität

Die Zuhörer:innen zeigten sich überrascht, wie mühelos die beiden den Prozess wirken ließen: „Die Live-Entstehung des Songs war das Coolste, was ich seit Ewigkeiten gesehen habe. Ich werde mir diese Folge in nächster Zeit immer wieder ansehen.“ Ein weiterer Fan brachte seine Begeisterung auf den Punkt: „Dass Ed einfach so mit Benny einen Knaller raushaut und dann wie ein geheimnisvoller Zauberer verschwindet, ist das Coolste, was man je erleben kann.“

Dass die beiden außergewöhnliches Talent mitbringen, steht damit außer Frage. Auch Blanco konnte seine Seriosität als Songwriter und Produzent damit erneut festigen – nachdem er zuvor als unprofessionell bezeichnet worden war, weil er mit dreckigen Füßen bei einer Podcastaufnahme mit Selena Gomez saß. Immerhin hat er nicht nur mit Sheeran, sondern auch mit Rihanna, Kesha, Justin Bieber, Maroon 5 und vielen weiteren Künstler:innen Tracks geschrieben und produziert.