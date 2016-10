Oasis-Doku: An diesen Orten könnt Ihr „Supersonic“ sehen

„Supersonic“, die langerwartete Dokumentation über Oasis kommt am 27. Oktober in ausgewählte deutsche Kinos. Die Doku über die Band, deren Comeback für 2017 erwartet wird, wurde von den Machern der preisgekrönten Dokumentation „Amy“ produziert. Regie führte Mat Whitecross, der sagt, dass Liam und Noel Gallagher ihm dafür einen „noch nie da gewesenen Zugang“ ermöglicht hätten.

In Deutschland wird der Film vorerst nur in ausgewählten Kinos und nur für einen Abend, und zwar am 27. Oktober 2016, ausgestrahlt. Bei der jetzt schon ausverkauften Berliner Vorstellung wird auch Liam Gallagher höchstselbst anwesend sein um seine Gedanken zum Film mit dem Publikum teilen. Für einige Vorstellungen gibt es noch Tickets auf den Webseiten der jeweiligen Kinos.

Hier die Städte und Kinos im Überblick:

Hamburg, Zeise Kino

Berlin, International

München, City Kino

Frankfurt, Harmonie

Stuttgart, Delphi

Düsseldorf, Atelier

Den Trailer zum Film könnt Ihr Euch direkt hier anschauen:

Ab dem 11. November erscheint „Supersonic“ dann auf dem Heimkino-Markt.