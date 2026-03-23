Gallagher-Brüder vereint: Liam und Noel feiern gemeinsam

Liam und Noel Gallagher beim Carabao-Cup-Finale in Wembley – ihr erster gemeinsamer öffentlicher Auftritt seit dem Tour-Ende.

Am Sonntag, dem 22. März 2026, fand im Londoner Wembley-Stadion das Finale des Carabao Cup zwischen den beiden englischen Fußball-Teams Manchester City und dem FC Arsenal statt. Manchester City konnte sich dabei mit 2:0 durchsetzen und die Trophäe in den Londoner Himmel recken. Auf der Tribüne fanden sich zudem zwei prominente Gäste ein, die seit längerer Zeit nicht mehr gemeinsam gesichtet worden waren: die Brüder Liam und Noel Gallagher von der Britpop-Band Oasis.

Erster öffentlicher Auftritt seit Tour-Finale

Im Jahr 2025 ging mit der Oasis-Reunion-Tour eines der größten Comebacks der Musikgeschichte über die Bühne. Seit der finalen Show in São Paulo wird darüber spekuliert, wie das Verhältnis der Brüder seitdem ist – doch zu genau dieser Frage gab es bislang kaum Updates.

Bekanntermaßen sind beide Gallaghers seit ihrer Kindheit große Fans des Fußballvereins Manchester City. So kam es beim Carabao-Cup-Gewinn der Mannschaft zum ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt der Musiker seit langem. Auf mehreren auf X veröffentlichten Bildern sind sie gemeinsam auf der Tribüne des Stadions zu sehen. Von den Streitigkeiten der Vergangenheit ist dabei keine Spur: Beide Künstler wirken gut gelaunt und feiern gemeinsam den Sieg ihres Teams.

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Seit Ende der Tour gab es keine Statements der Brüder, ob weitere Tourdaten geplant sind oder ob sie gemeinsam an neuer Musik arbeiten. Auch darüber, ob man sie mittlerweile als Freunde bezeichnen kann, lässt sich nur mutmaßen. Nach den Bildern aus dem Wembley-Stadion darf man allerdings vermuten, dass die Funkstille zwischen beiden ebenfalls der Vergangenheit angehört.

Oasis-Dokumentation soll bald erscheinen

Alle Fans, die sehnlichst auf Neuigkeiten rund um Oasis warten, können sich bereits auf eine Dokumentation freuen, die sich mit der vergangenen Tour auseinandersetzt.

Produziert wird der Film vom „Peaky Blinders“-Regisseur Steven Knight. In einem Interview gegenüber „Project Big Screen“ gab er an, der Dokumentarfilm werde „phänomenal“ werden.