Neue Oasis-Doku wird „phänomenal“: Vier Stunden Laufzeit

Steven Knight verspricht: Die neue Oasis-Dokumentation ist „phänomenal" – mit exklusivem Zugang zur Tour und den ersten Treffen der Gallagher-Brüder.

Im Jahr 2025 ereignete sich wohl eines der größten Comebacks der Musikgeschichte: Oasis kehrte zurück. Nach jahrelanger Funkstille rauften sich die Gallagher-Brüder zusammen, spielten die zweiterfolgreichste Tour des Jahres und begeisterten Millionen Fans. Über die Tour und die Reunion ist eine Dokumentation in Arbeit. Nun gab „Peaky Blinders“-Macher Steven Knight weitere Details bekannt.

„Es ist phänomenal“

Steven Knight ist ausführender Produzent des Films, während die Regie von Dylan Southern und Will Lovelace übernommen wird. Die Doku folgt Liam und Noel Gallagher während ihrer Tour 2025 und beinhaltet zudem exklusive Aufnahmen der ersten Treffen der Brüder kurz vor dem spektakulären Comeback.

Der Produzent gab kürzlich gegenüber „Project Big Screen“ ein Interview, um seinen neuen Film „Peaky Blinders: The Immortal Man“ zu promoten, und gewährte dabei kurze Einblicke in das Doku-Projekt über Oasis. Er sagte: „Es ist phänomenal. Wir haben die Laufzeit auf vier Stunden gekürzt, also müssen wir sie noch weiter verkürzen.“

Er fügte hinzu: „Aber es ist ein Dokumentarfilm mit einer Handlung, verstehst du, was ich meine? Er hat tatsächlich eine Geschichte. Und die haben wir dann noch ausgebaut – du wirst es sehen, wenn du ihn dir ansiehst. Es war großartig, und sie sind einfach toll. Ich habe sie interviewt, und sie liefern ein Zitat nach dem anderen. Sie sind einfach so witzig.“

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Noel Gallagher freut sich auf die Doku

Auch Noel Gallagher selbst äußerte sich zum Projekt und machte aus seiner Vorfreude auf die bevorstehende Veröffentlichung keinen Hehl. Er sagte: „Ich habe erst einen winzigen Ausschnitt davon gesehen, und es fällt mir schwer, mir eine Meinung dazu zu bilden, da ich nur kleine Schnipsel davon gesehen habe. Alle, die es gesehen haben – oder zumindest mehr davon als ich –, sagen, dass es fantastisch ist. Wenn es auch nur fünf Prozent dessen einfängt, was diese Tour zu bieten hatte, wird es umwerfend sein. Ich freue mich schon darauf.“

Für den Film hatte das Team rund um Steven Knight vollen Zugang zur vergangenen Tour, inklusive Meetings und Proben. Fans können sich damit auf einen exklusiven Einblick in das wohl größte Musik-Comeback der letzten zehn Jahre freuen. Ein offizielles Veröffentlichungsdatum für die Doku gibt es bislang nicht.