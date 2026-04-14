Rock Hall of Fame 2026: Oasis, Phil Collins und ein Rekord

Die Rock and Roll Hall of Fame 2026 nimmt Oasis, Phil Collins, Wu-Tang Clan und fünf weitere Stars auf. Großbritannien stellt dabei einen historischen Rekord auf.

Eine Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame gilt als eine der prestigeträchtigsten Auszeichnungen der Musikindustrie, die bereits zahlreichen Legenden des Musikgeschäfts zuteil wurde. Am 14. April 2026 wurden die neuen Mitglieder der Hall of Fame bekanntgegeben. Hier die wichtigsten Infos dazu im Überblick.

Oasis, Phil Collins und Iron Maiden mit dabei

Traditionell werden neue Hall-of-Fame-Mitglieder in mehreren Kategorien ausgewählt. Die Liste der „Performer“-Hauptkategorie umfasste 17 nominierte Künstler:innen, von denen acht ausgezeichnet wurden. Unter den Gewinner:innen des Fan-Votings finden sich große Namen wie Oasis, Phil Collins, Sade und Billy Idol. Zudem ergänzen Joy Division/New Order, Luther Vandross und die Hip-Hop-Gruppe Wu-Tang Clan die Liste. Die Aufnahme des Kollektivs könnte für Diskussionen sorgen – so betonte etwa Gene Simmons in den letzten Jahren immer wieder, dass Hip-Hop-Künstler:innen seines Erachtens nach nicht in die Rock Hall of Fame gehören würden.

In der Kategorie „Early Influences“ sind unter anderem Fela Kuti, Gram Parsons, Queen Latifah, MC Lyte und Celia Cruz vertreten.

Unter „Musical Excellence“ stehen Rick Rubin, Linda Creed, Arif Mardin und Jimmy Miller. Ed Sullivan soll posthum mit dem „Ahmet Ertegun Award“ geehrt werden.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Liam Gallagher schließt Frieden mit der Rock Hall of Fame

Nach der Aufnahme äußerte sich Liam Gallagher via X und betonte, wie groß die Ehre sei, nun Teil der Mitglieder zu sein. Der Brite schrieb: „Ich möchte mich bei allen bedanken, die für uns gestimmt haben – das ist eine echte Ehre. Schon seit ich ein kleines Kind war und unter der Dusche gesungen habe, habe ich davon geträumt, eines Tages in die Rock’n’Roll Hall of Fame aufgenommen zu werden. Es stimmt, was man sagt: Alles ist möglich, wenn man einen Traum hat. LG x.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Oasis waren damit nach 2024 und 2025 zum dritten Mal in Folge nominiert. Aus seiner Missgunst über den ausbleibenden Erfolg der letzten zwei Jahre machte Liam Gallagher keinen Hehl. Er fiel mit Aussagen auf wie die Hall of Fame sei für „WANKER“ oder „Scheiß auf die Rock’n’Roll-Hall of Fame, die ist voll von Trotteln“. Nun scheint der Musiker seinen Frieden mit der Institution geschlossen zu haben.

Bemerkenswert ist zudem, dass Großbritannien mit dieser Aufnahmerunde einen Rekord aufstellen konnte: Noch nie zuvor wurden gleich sechs Künstler:innen oder Bands gleichzeitig in die Hall of Fame aufgenommen.