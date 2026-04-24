Oasis: Liam Gallagher heizt Gerüchte über Europa-Tour 2027 an

In Rom ließ sich Liam Gallagher zu einem klaren Statement hinreißen – und die Oasis-Fangemeinde dreht durch. Kommt die große Europatour 2027 wirklich?

Im Jahr 2025 gab die Britpop-Band Oasis eines der wohl größten Comebacks der Musikgeschichte. Im selben Jahr spielten sie auch die zweiterfolgreichste Tour des Jahres und begeisterten weltweit Millionen Fans. Seitdem läuft es für die 90er-Giganten: Vor Kurzem wurden sie im dritten Anlauf in die Rock Hall of Fame aufgenommen. Nun machte Frontmann Liam Gallagher mit Aussagen auf sich aufmerksam, die für Fans frohe Kunde bedeuten könnten.

Oasis-Europa-Tour in 2027?

Nachdem die Gruppe im Jahr 2025 ganze 41 Shows rund um den Globus spielte, spekulieren Anhänger:innen der Band seit dem Ende der Tournee über weitere mögliche Shows. Liam Gallagher gab in der Vergangenheit bekannt, dass im Jahr 2026 keine Konzerte geplant seien, deutete aber gleichzeitig an, dass Oasis im kommenden Jahr 2027 möglicherweise auf die große Bühne zurückkehren könnte. Auch zu einer möglichen Rückkehr nach Knebworth äußerte sich der Sänger damals. Als er im November 2025 gefragt wurde, ob er „traurig darüber sei, dass die Tour bald ende“, antwortete er: „Eigentlich nicht, da ich Dinge weiß, die ihr nicht wisst.“

Nun nehmen die Spekulationen erneut Fahrt auf. Der 53-Jährige befindet sich aktuell in der italienischen Hauptstadt Rom. Dort ließ er sich am 23. April 2026 blicken, und der Fan-Ansturm auf den Künstler war natürlich enorm.

Einer fragte ihn, ob „nächstes Jahr in Rom“ etwas geplant sei. Der Frontmann ließ sich zu einer Antwort hinreißen und sagte: „Ohne Zweifel. Zu 100 Prozent.“ Diese Aussage brachte die Gerüchteküche natürlich zum Brodeln, und viele stellen sich nun die Frage: War das ein Hinweis auf eine Oasis-Tour durch Europa im Jahr 2027?

Frühere Hinweise und Gerüchte

Bereits im vergangenen Jahr sorgte Liam Gallagher mit verdächtigen Aussagen für Gerüchte. Nach der letzten Show im Londoner Wembley-Stadion wandte er sich mit den Worten „Bis bald“ an die Fans.

Auch Oasis-Gitarrist Gem Archer gab im Dezember 2025 einen Hinweis. Er verriet, dass Noel Gallagher ihm gegenüber witzelnd sagte: „Keine Pause für die Talentierten.“ Es bleibt also spannend rund um Oasis – und ob sie schon bald die großen Bühnen Europas bespielen werden.