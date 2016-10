Jedes Jahr werden mehrere Künstler und Bands in die Rock’n’Roll Hall of Fame aufgenommen. Vergangenes Jahr wurde die Ehre Lou Reed, Green Day, Joan Jett & The Blackhearts, Steve Ray Vaughan und Ringo Starr zuteil. Die Nominierten für 2016 stehen nun fest – im April nächsten Jahres werden die Auserwählten bei einer Zeremonie eingeführt.

Wie zu erwarten war, haben es 2Pac und Pearl Jam diesmal auf die Liste der Nominierten geschafft. Grundvoraussetzung ist nämlich, dass die Veröffentlichung der ersten Platte 25 Jahre zurückliegt – dieses Kriterium erfüllen sowohl Pearl Jam als auch 2Pac.

Zum ersten Mal sind auch Jane’s Addiction, Depeche Mode, Electric Light Orchestra, Joan Baez und Bad Brains nominiert. Eine erneute Nominierung haben Kraftwerk, Janet Jackson, MC5, Cars und Chic. The Smiths und Nine Inch Nails, die vergangenes Jahr nominiert waren, wurden dieses Jahr nicht bedacht. Die komplette Liste der Nominierten liest sich wie folgt:

Bad Brains

The Cars

Chaka Khan

Chic

Depeche Mode

Electric Light Orchestra

J. Geils Band

Jane’s Addiction

Janet Jackson

Joan Baez

Joe Tex

Journey

Kraftwerk

MC5

Pearl Jam

Steppenwolf

Tupac Shakur

Yes

The Zombies

Im Dezember erfahren wir, welche Bands oder Künstler es dieses Mal in die Rock’n’Roll Hall of Fame geschafft haben werden. Im April folgt das große Konzert, in dem alle feierlich aufgenommen werden.

Eine kleine Änderung gibt es dieses Jahr aber noch: Da Bands in ihrer Karriere durchaus Mitglieder auswechseln, kamen häufig Beschwerden auf, da nicht klar war, welche Konstellation einer Band mit der Ehrung gemeint ist. Die Jury nennt nun auch die einzelnen Mitglieder, wie beispielsweise bei Pearl Jam: Matt Cameron wird als einer der fünf Schlagzeuger der Band mit nominiert, ebenso Mitbegründer Dave Krusen.