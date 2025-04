Rock & Roll Hall of Fame: Neue Mitglieder für 2025 preisgegeben

Rock And Roll Hall Of Fame: Cher, Ozzy Osbourne und mehr kommen dazu

Die Namen der Künstler:innen, die dieses Jahr in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen werden, wurden bekannt gegeben. Insgesamt sind 13 Artists auf der Liste zu finden, darunter OutKast, Soundgarden und The White Stripes. Hier alle Infos im Überblick.

Alle aufgenommenen Acts im Überblick

Ausgewählt wurden die Artists teilweise vom Vorstand der Hall of Fame und durch Fan-Votings. In der Musiker-Kategorie „Performer“ befinden sich Bad Company, Chubby Checker, Joe Cocker, Cyndi Lauper, OutKast, Soundgarden und The White Stripes. In der Kategorie „Musical Influence Award“ wurden die HipHop-Gruppe Salt-N-Pepa und Warren Zevon genannt. Der Produzent Thom Bell, der Musiker Nicky Hopkins sowie die Gitarristin und Bassistin Carol Kaye bilden die Kategorie „Musical Excellence Award“ und in der Rubrik „Ahmet Ertegun Award“ wurde Lenny Waronker aufgrund seiner jahrzehntelangen Tätigkeit als Manager bei Warner Bros. Records gewählt.

John Sykes, Vorsitzender der Hall of Fame, erklärte bezüglich der Bedeutung der Aufnahme und der gewählten Künstler:innen in einer Pressemitteilung: „Jeder dieser Preisträger hat seinen eigenen Sound und seine eigene Haltung geschaffen, die einen tiefgreifenden Einfluss auf die Kultur hatten. Und dazu beigetragen haben, den Lauf der Rock-&-Roll-Geschichte für immer zu verändern.“ Weiter erläuterte er: „Ihre Musik hat Generationen eine Stimme gegeben und unzählige Künstler beeinflusst, die in ihre Fußstapfen getreten sind.“

Wer hat es (wieder) nicht geschafft?

Ursprünglich gab es eine Reihe weiterer Nominierter, die letztlich jedoch nicht gewählt wurden. Dabei handelte es sich unter anderem um Phish, Oasis, Mariah Carey, Billy Idol, Joy Division/New Order sowie Maná. Für Oasis und Joy Division/New Order ist es damit schon das zweite Mal, nicht in die endgültige Liste mit aufgenommen zu werden. Aber auch die Fans von Phish reagierten wahrscheinlich weniger glücklich auf die neue Mitglieder-Liste. Die Rockband wurde trotz der gewonnenen Fanabstimmung letztendlich nicht hinzugefügt.

2024 schrieb Oasis-Frontmann Liam Gallagher auf X bezüglich der ersten misslungenen Nominierung bereits: „Scheiß auf die Rock n Roll Hall of Fame“ und erklärte einem seiner Fans, dass dieser lieber nicht für ihn abstimmen sollte, um „seine Zeit nicht zu verschwenden“.

„Mein Anwalt wurde vor mir in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen“

Mariah Carey befindet sich in einer ähnlichen Situation wie Oasis. Vergangenen November verriet sie bezüglich der letzten Nominierung bereits der „Los Angeles Times“: „Alle erzählten mir: ‚Ich glaube, du wirst aufgenommen‘, und ich war sehr aufgeregt. Aber dann ist es doch nicht passiert. Mein Anwalt wurde vor mir in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.“ Dieser besagte Anwalt, Allen Grubman, ist ein Mitbegründer der Rockhall und ist bereits seit 2022 Mitglied.

Die Aufnahmezeremonie der neuen Künstler:innen findet am 8. November im Peacock Theater in Los Angeles statt und wird erneut live über Disney+ übertragen.