Kein neues Soundgarden-Album vor „Rock & Roll Hall of Fame“-Aufnahme

Fans müssen warten: Soundgardens finale Platte erscheint frühestens nach der Hall-of-Fame-Zeremomie.

Fans von Soundgarden müssen sich weiter gedulden: Ein finales Album der Rockband ist in Arbeit, wird aber nicht vor der Aufnahme in die Rock & Roll Hall of Fame am 8. November erscheinen. Das bestätigte Schlagzeuger Matt Cameron in einem Interview mit „Billboard“.

„Es gibt noch kein festes Veröffentlichungsdatum“, so Cameron. „Wir wollten sicherstellen, dass das ganze Album fertig ist, bevor wir überhaupt über Singles nachdenken. Ich freue mich, dass die Leute es irgendwann hören können.“

Cameron, der die Band 1986 verstärkte und seither an allen Veröffentlichungen beteiligt war, wird in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal in die Rock Hall aufgenommen, nach seiner Ehrung mit Pearl Jam 2017. Doch der Schlagzeuger machte gegenüber „Billboard“ klar: Die Soundgarden-Aufnahme hat für ihn eine besondere Bedeutung. „Ich habe diese Band von Grund auf mit aufgebaut, das macht es persönlicher und künstlerisch wertvoller“, erklärte er.

Soundgarden spielen bei „Rock & Roll Hall of Fame“-Zeremonie

Für die Hall-of-Fame-Zeremonie in Los Angeles, die live auf Disney+ übertragen wird, ist ein Auftritt der Band geplant. Wie mit den Gesangsspuren des 2017 verstorbenen Chris Cornell umgegangen wird, sei aber noch offen. Fest steht immerhin laut „Yahoo Entertainment“, dass Original-Bassist Hiro Yamamoto beteiligt sein wird.

Das kommende Album basiert auf acht Songs, die Soundgarden bereits vor Cornells Tod 2017 gemeinsam erarbeitet hatte. „Wir sind über die Hälfte hinaus“, so Cameron. „Kim Thayil feilt noch an seinen Gitarrenparts.“ Die Arbeit an dem Material sei für die Band zugleich schmerzhaft wie bestärkend: „Es ist unglaublich, Cornells Stimme zu hören und gleichzeitig herzzerreißend, weil er nicht mehr da ist.“

Bis dahin bleibt KING ANIMAL aus dem Jahr 2012 der letzte veröffentlichte Longplayer. Wann das neue Werk tatsächlich erscheinen wird, ist offen.