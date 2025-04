Oasis immer noch nicht in der Rock & Roll Hall of Fame – Fans sauer

Oasis sind wieder einmal nicht in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Nachdem die diesjährigen Inductees offiziell bekannt gegeben wurden, äußerten viele Fans der Britrocker ihre Enttäuschung und Wut online – und einige auch ihren Unmut über das gesamte Verfahren. Hier mehr dazu lesen.

Erneut nur auf der Longlist

Am 28. April verkündete die Rock and Roll Hall of Fame in den sozialen Medien, wer in diesem Jahr aufgenommen wird. Zu den neuen Mitgliedern gehören Artists wie The White Stripes, Cyndi Lauper, OutKast und Soundgarden. Darüber hinaus werden auch Musikgrößen wie Bad Company, Thom Bell, Chubby Checker, Joe Cocker, Nicky Hopkins, Carol Kaye, Salt-N-Pepa, Lenny Waronker und Warren Zevon für ihren herausragenden Einfluss und ihre Lebenswerke geehrt.

Oasis standen ursprünglich auf der Longlist der Nominierten, schafften es jedoch – erneut – nicht unter die ausgewählten Inductees. Neben ihnen wurden auch Künstler:innen wie Mariah Carey, Phish, die trotz Gewinns der Fan-Abstimmung nicht aufgenommen wurden, Billy Idol, The Black Crowes sowie Joy Division und New Order nicht berücksichtigt.

So fielen die Fan-Reaktionen aus

Die erneute Ablehnung von Oasis sorgte in den sozialen Medien für rege Diskussionen unter den Fans. Viele führten die Entscheidung darauf zurück, dass die Band im Vereinigten Königreich deutlich populärer sei als in den Vereinigten Staaten, wo die Rock and Roll Hall of Fame ihren Sitz hat. Ein Fan schrieb auf X (früher Twitter): „Ist die Rock and Roll Hall of Fame nicht amerikanisch? Oasis wären dann natürlich weniger bekannt.“ Die internationale Bedeutung von Oasis werde aus amerikanischer Perspektive möglicherweise unterschätzt. Ein anderer Fan ergänzte sarkastisch: „Typisch, oder? OutKast ist gut, aber Oasis haben praktisch den Britpop erfunden – da haben sie echt eine Chance verpasst“ (via X).

Ein X-Kommentar, der aber auch vielfach geteilt wurde: „Ich denke, Noel ist ehrlich gesagt viel mehr an Man United interessiert.“ Diese Einschätzung passt zu Noel Gallaghers bekannter Haltung gegenüber Preisen und Auszeichnungen, denen er oft öffentlich wenig Wert beimisst. Einige Leute in den Socials fassten sich noch kürzer, teilten lediglich die Info mitsamt wütenden Emojis. Von der Band selbst hörte man bisher keine neuen Aussagen zu der Nicht-Aufnahme.