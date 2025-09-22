OutKast: Neuauflage von STANKONIA kurz vor Einführung in Rock & Roll Hall of Fame

Outkasts André 3000 spielt Flöte im Flughafen – und das Internet liebt es

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums wird das Album STANKONIA von OutKast neu aufgelegt. Die Deluxe-Neuauflage wird am 31. Oktober über Legacy Recordings erscheinen und enthält drei LPs mit verschiedenen Merch-Artikeln. Hier alle Infos dazu im Überblick.

Mit dabei: Drei neue Tracks

Bei der Neuauflage von STANKONIA dabei sind auch drei frische Bonus-Tracks. Zuerst einmal „Speed Ballin“ – welcher zum ersten Mal auf Streaming-Plattformen veröffentlicht wird – dann noch „Sole Sunday“ mit Goodie Mob und schlussendlich Remixes von „B.O.B“, sowohl von Beat Bullies als auch von Cutmaster Swift.

Das Cover der Neuauflage wurde von OutKast-Mitgründer André 3000 entworfen. Enthalten in dem Paket sind auch bislang unveröffentlichte Fotos von OutKast aus den 2000ern und ein Poster, das im Dunkeln leuchtet.

Die Neuauflage ist sowohl als Vinyl als auch als CD erhältlich. Der Preis der verschiedenen Deluxe-Pakete variiert zwischen 55 und 75 Euro, vorbestellbar auf der Stankonia-Website der Band. Am 2. Oktober wird es zudem neues Merch mit verschiedenen Limited Editions geben.

So sieht die Neuauflage von STANKONIA aus:

Offizielle Aufnahme in Rock & Roll Hall of Fame im November

In wenigen Wochen werden OutKast offiziell in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen. Die Ankündigung erfolgte bereits im April dieses Jahres; die offizielle Zeremonie findet am 8. November in Los Angeles statt.

„OutKast definierten HipHop mit seinem genreübergreifenden Sound und seiner unermüdlichen Innovation neu und bewies, dass der ‚Dirty South‘ mit der langjährigen Rap-Szene an der Ost- und Westküste konkurrieren konnte“, heißt es in der Begründung der Rock & Roll Hall of Fame. „OutKasts unverwechselbarer Sound – eine Mischung aus Funk, Soul und Jazz mit introspektivem Storytelling – machte sie zu einer der von Kritikern am meisten gefeierten und kommerziell erfolgreichsten HipHop-Gruppen aller Zeiten.“

„Das Erbe von OutKast ist in allen Bereichen zeitgenössischer Hitmacher deutlich spürbar – in der Introspektion von Kendrick Lamar, dem Afrofuturismus von Janelle Monáe, der Individualität von Tyler, the Creator – und einer ganzen Generation von ATL-Schützlingen, darunter T.I., Ludacris, Future und Migos“, heißt es weiter.

Neben OutKast werden in der „Class of 2025“ Bad Company, Chubby Checker, Joe Cocker, Cyndi Lauper, Soundgarden und The White Stripes in der Kategorie der „Performer“ in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen. Im Rahmen des „Musical Influence Award“ werden Salt-N-Pepa und Warren Zevon ausgezeichnet, für den „Musical Excellence Award“ Thom Bell, Nicky Hopkins und Carol Kaye. Den „Ahmet Ertegun Award“ erhält dieses Jahr Lenny Waronker.