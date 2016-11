The xx kündigen ausgiebige Tour 2017 an – mit fünf Deutschland-Terminen

Wie gut das tut, den folgenden Satz schreiben zu können: The xx sind endgültig wieder zurück. Vier Jahre nach ihrem zweiten Album COEXIST und monatelangen Spekulationen über dessen Nachfolger ließen Romy Madley-Croft, Oliver Sim und Jamie xx Mitte November 2016 die Katze aus dem Sack: Ja, 2017 wird tatsächlich ein neues Album von The xx erscheinen. I SEE YOU heißt es, kommt am 13. Januar und hat mit „On Hold“ bereits eine sehr vielversprechende, gar tanzbare Vorabsingle am Start.

Und nun kommt es noch besser: Nachdem The xx zuvor eine Minitour in den kommenden Wochen sowie einen ersten Festivaltermin im kommenden Jahr bestätigten, kündigen sie nun eine ausführliche Tour 2017 an. Die führt sie von Stockholm über Mailand bis nach Bogota – und für fünf Termine nach Deutschland.

The xx live in Deutschland 2017 – die Tour-Daten:

12. Februar – Hamburg, Sporthalle

24. Februar – München, Zenith

25. Februar – Berlin, Arena

26. Februar – Frankfurt, Jahrhunderthalle

28. Februar – Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

Besonderes Gimmick für ihre Fans: Bevor The xx diese Daten offiziell machten, schickten Sie persönliche Einladungen an Fans zu ihren Konzerten. Die konnten ihr Glück wahrscheinlich gleich zweifach nicht fassen. Schließlich stehen sie damit nicht nur auf der persönlichen Gästeliste von The xx, sondern sie wussten auch vorm Rest der Welt von einzelnen neuen Tourdaten.

Der Vorverkauf für die Tour von The xx beginnt am 22. November um 10 Uhr.