The xx veröffentlichen 55 Sekunden neue Musik

Alle mal kurz festhalten: The xx haben offenbar still und heimlich einen neuen Song veröffentlicht – zumindest sowas in der Art. In ihrer Spotify-Playlist „in the studio“, in der sie von Radiohead bis Rihanna Songs versammeln, die sie gerne im Studio hören, ist nämlich ein neuer erster Track aufgetaucht. Der trägt keinen Namen, keine Credits, eine Weißfläche als Vorschaubild und dauert 55 Sekunden. Wir müssten uns aber doch arg täuschen, würden wir in diesem Soundfetzen nicht die Stimme von Romy Madley-Croft wiedererkannt haben:

Dass sich The xx immer wieder im Studio befinden und 2017 ein neues Album, mindestens aber neue Musik herausbringen wollen, war bereits bekannt. Zuletzt kündigten sie auch erste Livetermine an. So werden Romy Madley-Croft, Oliver Sim und Jamie xx nächstes Jahr auf den drei Lollapalooza-Ablegern in Südamerika auftreten und noch 2016 eine eigene kleine Tour spielen.

The xx‘ zweites und bis heute aktuelles Album COEXIST erschien im September 2012.

Hört hier die vollständige Playlist: