Rihanna twittert Staatschefs an. Und sammelt 2 Milliarden US-Dollar für Bildung

Rihanna unterstützt seit einigen Jahren „Global Partnership for Education“ (GPE), eine internationale Organisation, die sich dafür einsetzt, dass Kinder in Entwicklungsländern zur Schule gehen können.

Vor einer Konferenz der Organisation im Senegal am 2. Februar hatte sich die Sängerin als weltweite Botschafterin von GPE per Tweet an einige Staatsoberhäupter gewandt und sie um Spenden gebeten. Sie rief beispielsweise Theresa May dazu auf, die Ausbildung von Mädchen weiterhin zu priorisieren.

🇬🇧 Hello @theresa_may and @PennyMordaunt, please continue to prioritize girls’ education and be a top funder of @GPforEducation. Will @DFID_UK make a historic commitment of £380M to #FundEducation tomorrow? ✏️ @claralionelfdn @glblctzn

