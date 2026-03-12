Heimliche Fotos von Ariana Grande: Bekannter erntet Shitstorm

Kein roter Teppich, kein Shooting – sondern ihr Wohnzimmer. Wie ein Mann Ariana Grandes Privatsphäre verletzte und was das Netz dazu sagt.

Es sollte ein entspannter Abend im privaten Kreis werden – doch ein Vorfall rund um Popstar Ariana Grande sorgt derzeit für Diskussionen über Privatsphäre, Respekt und die Grenzen von Fankultur im Internet.

Heimliche Fotos aus dem privaten Wohnzimmer

Ariana Grande verbrachte gemeinsam mit ihrem Partner Ethan Slater, ihrem Bruder Frankie Grande sowie einigen Freund:innen einen Abend in ihrer Wohnung. Die Gruppe hatte sich verabredet, um zusammen die Reality-Show „RuPaul’s Drag Race“ zu schauen.

Ein Bekannter ihres Bruders nutzte diese private Situation offenbar aus. Der Mann, der auf TikTok unter dem Namen „fr4nqu1s“ beziehungsweise Franco auftritt, nahm heimlich mehrere Fotos von Grande auf. Die Bilder zeigen die Sängerin in alltäglichen Momenten: beim entspannten Sitzen auf dem Sofa vor dem Fernseher, beim Herumlaufen in ihrer Wohnung oder am Tisch.

Ariana Grande wirkt auf den Bildern völlig ahnungslos davon, dass sie fotografiert wird. Sie trägt ein lockeres Freizeitoutfit, ihre Haare sind ungewohnt natürlich – zu einem Dutt gebunden und ohne aufwendiges Styling.

Um zu belegen, dass es sich nicht um KI-generierte Aufnahmen handelt, veröffentlichte Franco die Bilder als sogenannte Live-Fotos.

Massive Kritik aus der Community

Die Reaktionen im Netz fielen völlig anders aus, als Franco vermutlich erwartet hatte. Statt Neugier oder Begeisterung dominierte schnell scharfe Kritik. Fans der Sängerin sowie zahlreiche andere Personen im Netz verurteilten die Aktion als respektlos und übergriffig. In den Kommentaren wurde Franco vermehrt als „Creep“ bezeichnet. Viele kritisierten, dass jemand eine private Einladung offensichtlich genutzt hatte, um heimlich Fotos einer Person zu machen und diese anschließend öffentlich zu verbreiten.

Innerhalb kurzer Zeit entwickelte sich eine Welle der Empörung. Zahlreiche Kommentare betonten, dass auch Prominente ein Recht auf Privatsphäre haben – besonders innerhalb der eigenen Wohnung.

Rückzug in die Privatsphäre

Die Kritik blieb nicht ohne Wirkung. Kurz nachdem die Diskussion Fahrt aufgenommen hatte, stellte Franco sein TikTok-Profil auf privat. Dieser Schritt wurde von vielen Kommentierenden als ironisch bewertet: Während er selbst keine Öffentlichkeit mehr wolle, hatte er zuvor genau diese Öffentlichkeit auf Kosten der Privatsphäre einer anderen Person gesucht.

Zusätzlich sorgte ein Livestream des TikTok-Nutzers für weitere Kontroversen. Darin behauptete er unter anderem, Ariana Grande möge eine „Maggie Zeggler“ und finde sie aufgrund einer angeblich geteilten Essstörung interessant. Gemeint könnte damit sowohl Maddie Ziegler als auch Rachel Zegler sein, da er anschließend etwas hinzufügte, das wie „das Schneewittchen-Mädchen“ klang. Rachel Zegler spielte diese Rolle.

Für diese Aussage legte er keinerlei Belege vor. Außerdem gab er an, dass er die Fotos im Juli 2025 aufgenommen habe und das alles witzig finde, da er seiner Meinung nach nichts Schlimmes geteilt habe und sie in keinerlei Form Schaden davon tragen würde.

Ein Detail sorgt für Aufmerksamkeit

Trotz der problematischen Umstände und der Angabe, dass die Fotos knapp acht Monate alt sind, sorgten die Bilder noch für eine andere Beobachtung: Sie zeigen Grande gemeinsam mit Ethan Slater in einer entspannten, privaten Situation. Damit scheinen die Fotos indirekt zu bestätigen, dass die beiden weiterhin ein Paar sind.

Grenzen der Fankultur und parasoziale Beziehungen

Der aktuelle Vorfall reiht sich in eine Reihe von Situationen ein, in denen Ariana Grande mit übergriffigem Verhalten von Fans oder Fremden konfrontiert wurde. Besonders eindrücklich war ein Vorfall im November 2025 bei der Premiere des Films „Wicked: For Good“ in Singapur: Ein Mann sprang über eine Absperrung, rannte auf den roten Teppich und stürzte sich auf die Sängerin. Grande wirkte sichtlich erschrocken, bevor ihre Co-Darstellerin Cynthia Erivo eingriff und den Mann von ihr wegdrückte, bis Sicherheitskräfte eingreifen konnten. Der Täter wurde später festgenommen und wegen öffentlicher Störung verurteilt.

Hinzu kommen weitere Grenzüberschreitungen: Einbruchsversuche und Stalking-Fälle rund um ihre Wohnorte sowie invasive Diskussionen über ihren Körper und ihr Gewicht auf sozialen Plattformen und in Boulevardmedien. Auch diese Form der medialen Beobachtung wird von vielen Fans und Kommentator:innen zunehmend kritisch gesehen.

Angesichts eines kürzlich bekannt gewordenen Vorfalls rund um Rihanna – bei dem eine Frau auf ihr Haus geschossen haben soll und deren Social-Media-Aktivitäten auf eine parasoziale Fixierung auf die Sängerin hindeuteten – wird erneut über die Sicherheit von Prominenten diskutiert. Einige Fans äußern daher Bedenken: Selbst scheinbar harmlose Fotos aus einer Wohnung könnten Hinweise auf ihren Wohnort liefern und so potenziell gefährliche Situationen begünstigen.

Im Fall von Ariana Grande hat sich zumindest ein breiter Teil der Online-Community ungewöhnlich klar positioniert: Ein entspannter Abend im eigenen Wohnzimmer sollte auch für einen Weltstar ein geschützter Raum bleiben.