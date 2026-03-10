Schüsse auf Rihannas Anwesen – was jetzt bekannt ist

Mindestens zehn Schüsse, eine AR-15, eine verhaftete Täterin: Der Angriff auf Rihannas Anwesen in Beverly Hills wirft noch viele Fragen auf.

Nach dem bewaffneten Angriff auf Rihannas Beverly-Hills-Anwesen haben sich neue Informationen, aber auch weitere Unklarheiten ergeben.

Der Angriff am 8. März

Am Sonntag, dem 8. März, fielen auf Rihannas Anwesen gegen 13.20 Uhr mindestens zehn Schüsse. Eine Kugel soll in die Außenwand der Villa eingeschlagen sein. Die Sängerin und ihre drei Kinder waren laut „TMZ“ zum Zeitpunkt des Angriffs im Haus, blieben jedoch komplett unverletzt. Ob ihr Ehemann und Vater der Kinder, A$AP Rocky, zu diesem Zeitpunkt ebenfalls im Haus war, ist nicht bekannt.

Die Täterin, Ivana Ortiz, soll aus einem weißen Tesla von der gegenüberliegenden Straßenseite mit einer AR-15 Waffe auf das Haus geschossen haben. Anschließend flüchtete sie, wurde jedoch innerhalb einer halben Stunde auf dem Parkplatz eines benachbarten Shopping Centers festgenommen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Ortiz verhaftet wird: Sie ist bereits aufgrund eines Insolvenzverfahrens aktenkundig und wurde 2021 wegen fahrlässigen Fahrens sowie 2023 erneut wegen des Verdachts auf häusliche Gewalt und Körperverletzung festgenommen. Derzeit wird sie festgehalten; eine Kaution von 10,2 Millionen steht aus.

Kein persönliches Motiv, aber auffällige Social-Media-Aktivität

Ortiz steht in keinem persönlichen Bezug zu Rihanna oder A$AP Rocky. Sie ist jedoch dafür bekannt, auf Facebook Videos zu posten, in denen sie Prominente heruntermacht. Am 17. Februar veröffentlichte sie ein Meme, in dem sie schrieb, Rihanna habe Aids.

Am 23. Februar taggte sie Rihanna auf Facebook mit dem Kommentar: „Sag mir etwas direkt, anstatt herumzuschleichen, als würdest du mit mir reden, obwohl ich nicht da bin.“ Ein klares Motiv liegt dennoch nicht vor.

Offene Fragen zur Sicherheitslage

Wie die Frau überhaupt in die Nähe des Anwesens gelangen konnte, ist ebenfalls ungeklärt. Rihanna und A$AP Rocky wohnen in einer abgeschirmten Nachbarschaft in Beverly Hills Post Office – einer Gegend, die eigentlich stark bewacht sein soll und in der weitere Prominente wie Adele, Nicole Kidman, Jennifer Lopez und Ben Affleck ihre Residenzen haben sollen.

Aber: Es ist nicht das erste Mal, dass jemand Rihannas Privatanwesen zu nahe kam. Bereits 2018 brach ein Stalker in ihr Zuhause in den Hollywood Hills ein und verbrachte zwölf Stunden dort, bis er von Rihannas Assistentin entdeckt und dann von der Polizei festgenommen wurde.