A$AP Rocky mit pinker Chanel-Tasche: Sein Geschenk für Baby Rocki Irish

A$AP Rocky überraschte bei Chanels Cruise Show in Biarritz mit einer pinken Tasche – die Ballerinaschuh-Anhänger daran sind ein Geschenk für seine 8 Monate alte Tochter Rocki Irish.

Biarritz war am letzten Aprilwochenende der Hotspot der Stars: Dort fand die erste Cruise Show für Chanel statt. Namhafte Celebrities wie Nicole Kidman, Tilda Swinton, Sofia Coppola und A$AP Rocky reisten in das französische Küstenstädtchen, um die neue Kollektion des Modeschöpfers Matthieu Blazy zu sehen. Und gerade A$AP Rocky machte mit einem besonderen Item auf sich aufmerksam.

Kino statt Kreuzfahrtschiff

Entgegen dem Namen fand die Modenschau für die Cruise Collection nicht an Bord eines Schiffes statt, sondern in einem großen Kino an der Rue Gaderes. Die Kollektion des Kreativdirektors Matthieu Blazy erinnert dafür umso mehr an eine Kreuzfahrt: von Zweiteilern, die an Matrosen erinnern, bis zu edlen Bademänteln, die als Jacken dienen. Auch die zur Cruise Show eingeladenen Stars waren selbstverständlich in Chanel gekleidet.

A$AP Rocky bricht Gendernormen

Rapper A$AP Rocky überraschte mit einem besonderen Accessoire. Zu seinem eher schlicht gehaltenen braunen Anzug mit rotem Hemd und Bomberjacke trug er eine rosafarbene Chanel-Tasche – ein klares Statement gegen Gendernormen. In einem Video mit „WWD“ erzählte der Rapper, dass er die Tasche von Matthieu Blazy geschenkt bekommen habe.

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Geschenk für Tochter Rocki Irish

An der Tasche hängen außerdem zwei kleine Ballerinaschuhanhänger – und A$AP Rocky verriet bereits, was er mit ihnen vorhat: Er möchte sie seiner kleinen Tochter Rocki Irish schenken.

Der Rapper hat die gemeinsame Tochter mit Sängerin Rihanna. Rocki ist gerade einmal 8 Monate alt und im Herbst 2025 zur Welt gekommen. A$AP Rocky sprach außerdem über das Debüt seiner Tochter zusammen mit Rihanna im „W Magazine“.