20-Jährige nach AC/DC-Konzert in Dresden von Güterzug erfasst

Sie lief über die Gleise um ihre Bahn zu erwischen – dabei wurde sie vom Güterzug erfasst.

Am Sonntag (16. Juni 2024) spielten AC/DC das erste von zwei Konzerten im Zuge ihrer „POWER UP“-Tour in Dresden. Für eine 20-jährige Konzertbesucherin und ihre drei Freunde kam es auf dem Heimweg vom Konzert zu einem tragischen Unfall. Als die vier über die Gleise am Haltepunkt Dresden-Kemnitz liefen, um ihre Regionalbahn zu erwischen, wurde eine von Ihnen von einem Güterzug erfasst. Sie liegt derzeit im Krankenhaus, ihr Zustand wird als „kritisch“ beschrieben.

Schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht

Gegen 20:30 Uhr fingen AC/DC an, die Bühne der Rinne in Dresden vor etwa 77.000 Fans zu rocken. Nach dem Konzert machten sich alle Besucher:innen auf den Heimweg. So auch die vier Freunde, die am Haltepunkt Dresden-Kemnitz über die Bahngleise liefen.

„Die Gruppe, die zuvor das AC/DC-Konzert besucht hatte, wollte die Regionalbahn nach Cossebaude erreichen“, so Bundespolizist Martin Ebermann. Nach Angaben der Bundespolizei stolperte eine junge Frau der Gruppe beim Überqueren im Gleisbett und fiel hin.

Der an rasende Güterzug, den die vier wohl übersehen hatten, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die 20-Jährige. Ersthelfer versorgten das Unfallopfer bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, die sie in ein Krankenhaus brachten. Dort soll sie sich nach dem letzten Stand (Montag, 17. Juni) in einem kritischen Zustand befinden, wie die Bundespolizei vermeldete.

Die drei männlichen Begleiter im Alter von 22, 25 und 54 Jahren sollen nach Angaben der Dresdner Feuerwehr bis auf einen Schock unverletzt geblieben sein. Die Polizei sperrte das Streckenstück zwischen Dresden-Friedrichstadt bis Coswig und leitete Ermittlungen in dem Fall ein.

AC/DC spielen zweites Konzert in Dresden

AC/DC scheint von dem tragischen Vorfall bisher keinen Wind bekommen zu haben, zumindest äußerten sie sich bislang öffentlich nicht dazu. Auf Instagram heizten die Rocker die Menge am Mittwoch (19. Juni) für das zweite Konzert in der Rinne an. „Dresden, bist du bereit?“, schrieben sie zu einem Foto.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das Konzert ist übrigens nach wie vor nicht ausverkauft. Tickets für AC/DC live in Dresden gibt es bei den üblichen Ticketanbietern ab 150 Euro.