Dua Lipa singt Songs von AC/DC auf ihrer Tour (Video)

Dua Lipa trat am 17. März im Zuge ihrer „Radical Optimism“-Tour in Melbourne auf. Um den Beginn der zweiten Tour-Etappe durch Australien zu feiern, spielte sie Songs von einer der bekanntesten australischen Bands, AC/DC.

Eine Hommage an lokale Künstler:innen

Die Performance war eine Mischung aus den Liedern „Highway to Hell“, „These Walls“ und „Maria“. Offenbar hat sich die Sängerin dabei etwas gedacht, denn sie kündigte die Coverversionen mit den folgenden Worten an: „Ich dachte mir, warum nicht jeden Abend einen neuen Song von einem lokalen Künstler aus jedem Ort, in dem wir sind, spielen. Offensichtlich gibt es in Australien eine Fülle von fantastischen Musikern, also dachten wir uns, dass wir von Anfang an richtig groß rauskommen würden. Wenn ihr es kennt, singt es mit.“

Die Fans können also gespannt sein, von welchen Artists sie bei den nächsten Tourstopps Stücke interpretieren wird.

Hier erst einmal ihre AC/DC-Cover zum Nachhören:

Anstehende Konzerte in Deutschland

Nachdem Dua Lipa jetzt erstmal zahlreiche Konzerte in Australien und Neuseeland spielen wird, kommt sie im Sommer auch nach Europa. Unter anderem sind für Paris, Amsterdam und London Gigs angekündigt. In Deutschland wird die 29-Jährige am 19. und 20. Mai in Hamburg in der Barclays Arena auftreten. Danach sind zwei weitere Shows für den 31. Mai sowie den 1. Juni in München in der Olympiahalle geplant.

Ihr aktuelles Album RADICAL OPTIMISM erschien im Mai 2024 und beinhaltete Single-Auskopplungen wie „Houdini“ und „Training Season“. Im Februar kündigte sie außerdem eine spezielle Neuveröffentlichung von FUTURE NOSTALGIA zur Feier des fünften Jahrestages des Albums an.

Nicht nur musikalische Gründe zur Freude

Ende 2024 sorgte die Britin für Schlagzeilen zu ihrem Privatleben. Dua Lipa soll sich mit ihrem Freund Callum Turner verlobt haben, nachdem Fans bei geposteten Fotos auf Instagram einen Ring an Dua Lipas Hand entdeckt hatten. Kurz darauf wurde das Gerücht durch die „Sun“ bestätigt.