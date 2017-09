Arctic Monkeys arbeiten an einem neuen Album

Bei einem Interview mit dem Motorrad-Magazin „For the Ride” rutschte Bandmitglied Nick O’Malley heraus, dass die Arctic Monkeys nicht nur ein neues Album schreiben, sondern dass die Aufnahmen bereits begonnen haben. Auf der Seite des Magazins heißt es: „Nick found time for the track day before recording began on the eagerly anticipated sixth album, started at a secret locatio in September“. Der Bassist und Motorrad-Begeisterte gab demnach außerdem bekannt, dass das Ziel sei, das Album bis 2018 fertigzustellen, da sie sonst „Probleme bekommen würden“.

Es ist bereits vier Jahre her, seit die Arctic Monkeys ihr aktuelles Album AM veröffentlichten. Sänger Alex Turner brachte in der Zwischenzeit mit Miles Kane das zweite Album ihrer The Last Shadow Puppets, EVERYTHING YOU’VE COME TO EXPECT, heraus und arbeitete mit Alexandra Savior. Drummer Matt Helders spielte mit Iggy Pop und Josh Homme POST POP DEPRESSION und mit Lady Gaga Teile von JOANNE ein, produzierte den Soundtrack für eine Bar in Sheffield und brachte eine eigene Mode-Kollektion heraus.

Arriving in the Autumn… Design: Nick Deakin

Photography: India Hobson

Music: Matt Helders pic.twitter.com/vYFAVRAlUv — PUBLIC (@P_U_B_L_I_C_) 21. September 2017