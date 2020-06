25 Jahre „JAGGED LITTLE PILL“: Alanis-Morissette-Album bekommt Neuauflage

auch interessant



25 Jahre ist es her, dass die damals 21-jährige Kanadierin Alanis Morissette ihr wahnsinnig erfolgreiches Debütalbum JAGGED LITTLE PILL herausbrachte. Zu Beginn noch untergegangen in den US-Charts, entwickelte sich die Platte mit Hilfe der Single-Releases von „You Oughta Know“, „Hand In My Pocket“, „You Learn“, „Head Over Feet“ und „Ironic“ zu einem immer größeren Kassenschlager und gilt mit unglaublichen 33 Millionen verkauften Exemplaren weltweit als eins der meistverkauften Alben aller Zeiten. Um das 25-jährige Jubiläum von JAGGED LITTLE PILL angemessen zu zelebrieren, bringt Alanis Morissette nun eine digitale Neu-Edition des Albums heraus, das mit einem besonderen Akustik-Live-Album als Bonus abgerundet wird.

JAGGED LITTLE PILL 25TH ANNIVERSARY DELUXE EDITION im Stream hören:

Die Live-Aufnahmen des Akustik-Konzertes stammen von einer Show in London, die Anfang des Jahres stattfand. Die komplette Setlist des Jubiläums-Konzerts könnt ihr unten nachlesen. Als zusätzliches Fan-Geschenk hat Alanis Morissette dafür gesorgt, dass die vier Musikvideos zu „Ironic“, „You Oughta Know“, „Hand In My Pocket“, „You Learn“ und „Head Over Feet“ in 4K-Auflösung neu gemastert und alle nacheinander zwischen dem 26. Juni und dem 2. Juli auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht werden.

Die Platte JAGGED LITTLE PILL katapultierte Morissette zu internationalem Ruhm und massivem kommerziellen Erfolg, der ihr Dutzende von Auszeichnungen einbrachte: Bei den 38. Grammy Awards 1996 wurde ihr Debütalbum für neun Grammys nominiert und gewann fünf, darunter als Bestes Rock-Album und Album des Jahres – damit war sie damals die jüngste Frau, die diese Auszeichnung jemals erhalten hatte. Die beiden Singleauskopplungen „You Oughta Know“ und „Ironic“ trugen stark dazu bei, den Alternative-Grunge-Sound der 90er-Jahre mitzudefinieren. Morissettes neuntes Studioalbum SUCH PRETTY FORKS IN THE ROAD hätte ursprünglich am 1. Mai 2020 erscheinen sollen, wurde aufgrund der Coronavirus-Pandemie jedoch auf den 31. Juli verschoben.

„JAGGED LITTLE PILL 25TH ANNIVERSARY DELUXE EDITION“-Tracklist:

All I Really Want You Oughta Know Perfect Hand in My Pocket Right Through You Forgiven You Learn Head over Feet Mary Jane Ironic Not the Doctor Wake Up You Oughta Know (Jimmy the Saint Blend) Your House (Live at London’s O2 Shepherd’s Bush Empire) Right Through You (Live at London’s O2 Shepherd’s Bush Empire) You Learn (Live at London’s O2 Shepherd’s Bush Empire) All I Really Want (Live at London’s O2 Shepherd’s Bush Empire) Hands Clean (Live at London’s O2 Shepherd’s Bush Empire) Not the Doctor (Live at London’s O2 Shepherd’s Bush Empire) Mary Jane (Live at London’s O2 Shepherd’s Bush Empire) Forgiven (Live at London’s O2 Shepherd’s Bush Empire) Perfect (Live at London’s O2 Shepherd’s Bush Empire) Head Over Feet (Live at London’s O2 Shepherd’s Bush Empire) Hand in My Pocket (Live at London’s O2 Shepherd’s Bush Empire) Ironic (Live at London’s O2 Shepherd’s Bush Empire) You Oughta Know (Live at London’s O2 Shepherd’s Bush Empire) Wake Up (Live at London’s O2 Shepherd’s Bush Empire) Uninvited (Live at London’s O2 Shepherd’s Bush Empire) Thank U (Live at London’s O2 Shepherd’s Bush Empire)