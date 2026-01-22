Taylor Swift in Songwriters Hall of Fame – Rekord als jüngste Frau

Historisch: Taylor Swift wird mit nur 36 Jahren in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen – jünger als jede Frau zuvor. Die Gala findet im Juni 2026 statt.

Nun ist es amtlich: Taylor Swift gehört zu den besten Songwriter:innen aller Zeiten. Die Songwriters Hall of Fame ernannte die Künstlerin gemeinsam mit acht weiteren Songschreiber:innen in die heiligen Hallen der lyrischen Genies der Popgeschichte. Und das im selben Jahr, in dem sie erstmalig dazu berechtigt war.

Taylor Swift ist eine der neun Auserwählten

Neben dem Megastar reihen sich die beiden Kiss-Mitglieder Gene Simmons und Paul Stanley, die kanadische Sängerin Alanis Morissette sowie Christopher „Tricky“ Stewart, Graham Lyle, Kenny Loggins, Terry Britten und Walter Afanasieff in die hochkarätige Liste ein. Die Einweihungszeremonie erfolgt allerdings erst bei einer Gala in New York am 11. Juni 2026 – da wird es dann richtig offiziell.

Die Organisation begründete die Aufnahme der Künstlerin in ihre heiligen Hallen folgendermaßen: „Taylor Swift ist vielleicht die bekannteste Singer-Songwriterin ihrer Generation und verfügt über eine einzigartige Begabung.“ Außerdem sei „Swifts Fähigkeit, sich als Songwriterin zu verwandeln, Teil ihrer Superkraft als Songwriterin“.

Rekord-Bruch auch in der Songwriters Hall of Fame

Auch in der Songwriters Hall of Fame bricht die Sängerin Rekorde. Sie ist mit 36 Jahren die jüngste Frau, die jemals in der Geschichte der Ruhmeshalle aufgenommen wurde. Damit löste sie Carole Bayer Sager ab, die bei ihrer Aufnahme Ende der 80er 43 Jahre alt war.

Nur einer war noch jünger: Stevie Wonder. Zu seinem Eintritt in die Ehrenhalle im Jahre 1983 war er 33. Außerdem gelang der Künstlerin im selben Jahr die Aufnahme, in dem sie erstmals dazu berechtigt war, denn: Man kann laut den Regeln der Institution nur in die Hall of Fame der Songwriter:innen aufgenommen werden, wenn man einen umfangreichen Katalog bemerkenswerter Lieder mit mindestens 20 Jahren seit der ersten kommerziellen Veröffentlichung eines Songs vorweisen kann. Diese Vorgaben erfüllt Swift – ihre erste Single „Tim McGraw“ veröffentlichte sie im Alter von 16 Jahren am 19. Juni 2006.

Diese Songs reichte Swift für die Nominierung ein

Bereits im Oktober 2025 wurde bekannt, dass Swift in der engeren Auswahl für die Aufnahme in die Hall of Fame ist. Für die Nominierung durfte die Songwriterin fünf Tracks ihres Repertoires von mehreren hundert Songs auswählen. Die 14-fache Grammy-Gewinnerin entschied sich letztendlich für die 10-Minuten-Version ihres neuaufgenommenen Hits „All Too Well“ (RED TAYLOR’S VERSION) von 2021. Außerdem reichte die Künstlerin „Blank Space“ (1989), „Anti Hero“ (MIDNIGHTS), „Love Story“ (FEARLESS) und zu guter Letzt „The Last Great American Dynasty“ ihrer 2020er Platte FOLKLORE ein.

