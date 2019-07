„4 Blocks“: Start von Staffel 3 angekündigt – die gleichzeitig die letzte sein wird

Foto: © 2019 Turner Broadcasting System Europe Limited – a WarnerMedia Company / W & B Television GmbH & Co., Julian Baumann. All rights reserved.

Vom 7. November 2019 an zeigt TNT SERIE immer donnerstags um 21:00 Uhr die sechs neuen Episoden der dritten Staffel „4 Blocks“. Bei dieser Staffel soll es sich ebenfalls um die letzte handeln.

Einen ersten Teaser, als Vorgeschmack zur neuen Staffel, gibt es bereits:

In der Pressemitteilung der neuen Staffel heißt es:

„Während neue Kontrahenten in Berlin eintreffen und sich ehemalige Verbündete zu gefährlichen Rivalen wandeln, drohen Hochmut und Hass, aber auch grenzenlose Loyalität und Liebe die Hamadys zu zerstören. Denn die vielleicht größte Gefahr könnte dem Clan in der dritten Staffel aus den eigenen Reihen drohen. Kann Toni seine Familie und seine 4 Blocks ein letztes Mal verteidigen oder wird er alles verlieren?“

Zur Einstimmung auf die neue Staffel zeigt TNT Serie nochmal die ersten beiden Staffeln in voller Länge. Die erste Staffel ist am 3. und am 10. Oktober jeweils mit drei Folgen am Stück zu sehen. Die zweite Staffel ist ab dem 17. Oktober immer donnerstags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen zu sehen.

„4 Blocks“ feierte 2017 auf der Berlinale seine Premiere und erhielt seitdem insgesamt 15 Auszeichnungen und Preise, unter anderem den Grimme-Preis und den deutschen Fernsehpreis.