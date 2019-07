5 nützliche Musik-Apps für Android und iOS

View this post on Instagram

The final season is coming. Get hyped for next week with the iconic, fantastical Game of Thrones theme. ⚔️👑⁣ ⠀⁣ Watch the full video on Facebook or YouTube and learn to play this song yourself in the flowkey app! 🎹⁣ ⠀⁣ #flowkey #piano #learnpiano #pianolessons #music #pianist #pianomusic #pianocommunity #pianotutorial #got #hbo #winterfell #jonsnow #winteriscoming #gots8 #gameofthrones #gameofthronesfamily #stark