50 Cent bringt Eminem als Überraschungsgast auf die Bühne (Video)

Auf 50 Cents Konzert in Detroit performten die Rapper zwei Songs zusammen. Seht hier den Mitschnitt.

50 Cent brachte auf seiner Show in Detroit am Sonntag, den 17. September, Eminem auf die Bühne. Der Rapper performte mit seinem Überraschungsgast gleich zwei Songs zusammen. Für den Track „Patiently Waiting“ erschien Slim Shady, versteckt unter seiner Kapuze, auf der Stage. Nach den Jubel über das Duett lieferten sie noch den 2009er Song „Crack the Bottle“ von Eminems Platte RELAPSE gemeinsam ab.

Als Überraschung-Act ließ sich Eminem aber nicht nur selbst feiern, sondern machte auch Stimmung für den Gastgeber: „Detroit, macht Lärm für einen meiner besten Freunde, 50 Cent“ , animierte er. Weiter ging es mit den Worten: „Und macht auch etwas Lärm für den 50. Geburtstag von HipHop! Detroit, ich liebe euch alle!“

50 Cent, der mit bürgerlichem Namen Curtis James Jackson III heißt, ließ es sich später via Instagram nicht nehmen, sich ebenfalls ausgiebig bei seinem Gast zu bedanken: „Wenn ich etwas mit EM mache, drehen die Leute durch, weil sie wissen, dass er wirklich mein Junge ist. Ich liebe ihn bis zum Tod!“

Anlässlich des 20. Jubiläums seines Debütalbums GET RICH OR DIE TRYIN‘ ist 50 Cent auf seiner „The Final Lap Tour“ noch bis Dezember 2023 unterwegs. Dabei kommt der Rapper auch in sechs deutsche Städte – darunter Berlin, Oberhausen, München und Mannheim. Tickets dafür gibt es hier.

Seht hier die ganze Performance von 50 Cent und Eminem: