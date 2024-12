Missbrauchsvorwürfe gegen Jay-Z: So reagiert die Rap-Welt

Soulja Boy und Meek Mill supporten auf ihre Weise und 50 Cent hält sich nicht mit Spott zurück.

Seit Sonntag, den 8. Dezember, ist bekannt, dass Jay-Z, aka Shawn Carter, Teil einer Klage gegen Sean „Diddy“ Combs ist. Dem Rapper und Produzenten wird vorgeworfen, er habe im Jahr 2000 ein damals dreizehnjähriges Mädchen bei einer von Diddys Partys vergewaltigt. Kaum hatte sich die Anschuldigung aus der Klageschrift verbreitet, reagierten auch schon Rap-Kolleg:innen auf die Vorwürfe gegen den 55-Jährigen.

„Wenn du eine Berühmtheit bist, bist du ein Angriffsziel“

Einer von den Prominenten, die sich zu den neuen Entwicklungen zu Wort meldeten, war der „Kiss Me Through The Phone“-Rapper Soulja Boy, der mit bürgerlichen Namen DeAndre Cortez Way heißt. Via Instagram Live ließ er unter anderem verlauten: „Sie werden versuchen, dich zu Fall zu bringen. Sie wollen nicht, dass wir gewinnen. Sie wollen nicht, dass wir dieses Geld haben. Wenn du in der Rap-Branche bist … Wenn du eine Berühmtheit bist, bist du ein Angriffsziel.“ Seine Aussage lässt vermuten, dass sich der Musiker auf die Seite des Angeklagten stellt und diesen verteidigt.

Jay-Z selbst stellte sich in seinem Statement auch als Opfer dar und behauptete weiterhin, der klagende Anwalt würde versuchen, ihn zu erpressen. Er wies zudem die Missbrauchsanschuldigungen gegen sich ganz entschieden von sich.

Unterstützung bekommt er auch vom Musiker Meek Mill, aka Robert Rihmeek Williams. Auf X hat er die amerikanischen Medien in Verbindung mit „Matrix“ gesetzt, um seinen Punkt zu verdeutlichen: „Das Ziel ist es, eine falsche Erzählung zu starten, um ein Matrix-Web …. zu erstellen. Wenn man die Storyline kontrollieren kann, kann man auch die Matrix kontrollieren …. Die amerikanischen Medien sind völlig unglaublich! Ich sehe ‚Jayz‘ _____ ein 13-jähriges Mädchen 300 Mal scrollen, das nennt man Programmierung“, schrieb der 37-Jährige auf der Plattform. Die Kommentare unter diesem Post weisen wenig Verständnis für Mills Denkweise auf. So hat ein:e User:in kommentiert: „Das Ziel ist es, den Kindersexhandel und die Vergewaltigung unschuldiger Kinder zu stoppen. Ich bin mir sicher, du denkst auch, dass ‚Lube Diddy‘ unschuldig ist. Du stehst auf der Liste für diese Antwort, die du veröffentlicht hast!“

Meek Mills Post auf X:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

50 Cents Post auf X:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Auch Rapper 50 Cent lässt es sich nicht entgehen, die Entwicklungen in diesem Fall zu kommentieren. Auf eher spöttische Weise legte er seiner Sorge um die Halbzeitshow des Super Bowls auf X offen: „Ok, ich weiß nicht, was los ist, aber werden wir den Super Bowl noch haben. 😟Ich frage für einen Freund.“ Jay-Zs Firma Roc Nation spielt nämlich seit 2020 eine Schlüsselrolle bei der Zusammenstellung der Halbzeitunterhaltung des Super Bowls.