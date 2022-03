50 Cent kündigt Deutschlandkonzert für Juni 2022 in Berlin an

Foto: Getty Images, Kevin C. Cox. All rights reserved.

50 Cent bei seinem Auftritt beim diesjährigen Super Bowl während der Halftime Show im SoFi Stadium am 13. Februar 2022 in Inglewood, Kalifornien.

50 Cent begibt sich im Juni auf seine Europa-Tournee und kündigt für Deutschland ein einziges Konzert in Berlin an. Als Termin wurde für seinen Auftritt der 25. Juni 2022 in der Mercedes-Benz-Arena gewählt. Es ist sein erstes Deutschlandkonzert seit zwölf Jahren.

Zuletzt konnte man den 46-jährigen Rapper als Überraschungsgast bei der legendären Halbzeit-Show des diesjährigen Super Bowls sehen. Bei dem Auftritt hing 50 Cent anfangs kopfüber von einer Bühnendecke und performte zu seinem Hit „In Da Club“ aus dem Jahr 2003. Tickets für die Show sind ab sofort auf reservix.de verfügbar.

Wer es nicht auf sein Deutschlandkonzert schaffen sollte, hat unter anderem noch die Chance den Rapper in London, Dublin oder Paris zu sehen.

