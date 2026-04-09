Alex Warren: Konzert in Berlin – Tickets, Setlist & Infos

Alex Warren spielt am 13. April in der Uber Arena Berlin. Alle Infos zu Tickets, Einlasszeiten, Setlist und Anreise zur „Finding Family on The Road“-Tour.

Alex Warren, der auf TikTok mit dem Song „The Ordinary“ durch die Decke gegangen ist, spielt derzeit seine erste große Welttournee. Am 4. April gastierte er bereits in Düsseldorf.

Am 13. April macht der US-amerikanische Musiker mit seiner „Finding Family on The Road“-Tour Station in Berlin.

Tickets: Preise und Verfügbarkeit

Noch sind Sitzplatztickets der Kategorie 3 und 4 für 77,25 Euro und 88,75 Euro über Eventim erhältlich.

Location: Wo findet das Konzert statt?

Das Konzert findet in der Uber Arena in Berlin-Friedrichshain statt. Die Adresse lautet Uber-Platz 1, 10243 Berlin.

Zeiten: Wann geht es los?

Um 18:00 Uhr startet der Einlass in die Arena. Der offizielle Konzertbeginn mit dem Vorakt folgt um 19:00 Uhr. Ab 20:45 Uhr ist Alex Warren auf der Bühne zu erwarten.

Support: Wer ist mit dabei?

Als Supportact hat Alex Warren die Sängerin Claire Rosinkranz dabei, der ebenfalls TikTok den Durchbruch in der Musikkarriere beschert hat. 2020 ging sie mit ihrem Song „Backyard Boy“ viral.

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Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Die Uber Arena liegt im Berliner Stadtteil Friedrichshain und ist gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. In fußläufiger Entfernung befindet sich der Bahnhof Warschauer Straße mit S- und U-Bahn-Anschluss. Auch vom Ostbahnhof ist die Halle zu Fuß erreichbar. Zudem fahren die Buslinien 140, 142, 147, 240, 248, 347 und N40 (Nachtbus) ebenfalls zur Arena.

Anreise mit dem Auto und Parken

Mit dem Auto gelangt man über die A24 (Richtung Pankow) oder die A9 (über die A100, Ausfahrt Tempelhofer Damm) ins Stadtgebiet und von dort weiter nach Friedrichshain. Bei Großveranstaltungen ist wegen des erhöhten Verkehrsaufkommens mehr Zeit einzuplanen.

Direkt an der Halle befindet sich ein Parkhaus der Uber Arena; darüber hinaus gibt es zwei CONTIPARK-Parkhäuser am Uber Platz sowie ein Parkhaus der East Side Mall gegenüber. Außerdem steht die DB BahnPark Tiefgarage am Ostbahnhof zur Verfügung.

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Setlist: Auf welche Songs darf man sich freuen?

Welche Tracks Alex Warren beim Berliner Auftritt im Gepäck hat, ist noch nicht sicher. Hier jedoch eine Tracklist, die er bereits auf seiner „Finding Family on The Road“-Tour gespielt hat.

Troubled Waters

Bloodline

The Outside

First Time on Earth

Before You Leave Me

You’ll Be Alright Kid

Passenger

Never Be Far

Eternity

Catch My Breath

Same Stars

Heaven Without You

Fine Place To Die

Getaway Car

You Can’t Stop This

Carry You Home

Save You a Seat

Burning Down

FEVER DREAM

Ordinary

Was gibt es noch zu beachten?

Es lohnt sich, rechtzeitig vor Ort zu sein. Die Uber Arena ist groß, es wird viel los sein – plant etwas Puffer ein und kommt lieber früher. Achtet zudem darauf, keine zu großen Taschen mitzubringen, da dies in manchen Arenen nicht gestattet ist. Alex Warren spielt bereits am 10. April in Frankfurt in der Festhalle Frankfurt.