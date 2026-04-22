Marteria überrascht Köln: Kostenloses Konzert mit Weltpremieren

Marteria feiert „Zum Glück in die Zukunft III“ live im Kölner Club Bumann & Sohn – mit Weltpremieren und Signierstunde.

Der Rostocker Rapper Marteria sorgt kurzfristig für Aufsehen: Mit einem Instagram-Video kündigte der Künstler am Abend des 21. April 2026 einen kostenlosen Auftritt in Köln an. Die Show findet bereits heute, am 22. April, im Ehrenfelder Club Bumann & Sohn statt.

Spontane Ankündigung via Social Media

„An alle meine Kölner: Aufgepasst, morgen geht’s richtig ab in der Stadt“, richtet sich Marteria direkt an seine Community. Ohne lange Vorlaufzeit verbreitete sich die Nachricht rasch über soziale Netzwerke und sorgte für große Resonanz.

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Der Auftritt ist nicht nur ein Konzert, sondern als Releaseparty für das neue Album „Zum Glück in die Zukunft III“ konzipiert. Fans dürfen sich auf eine Live-Präsentation der neuen Songs freuen, die an diesem Abend erstmals auf die Bühne gebracht werden. Marteria selbst kündigte in seinem Video zudem „Weltpremieren“ an, was Raum für Spekulationen lässt – möglich sind bislang unveröffentlichte Tracks oder besondere Live-Arrangements.

Der Einlass beginnt um 18:30 Uhr, Konzertstart ist für 20 Uhr angesetzt. Aufgrund der begrenzten Kapazität der Location dürfte mit hohem Andrang zu rechnen sein. Frühzeitiges Erscheinen ist daher ratsam.

Nähe zu den Fans im Fokus

Neben der musikalischen Darbietung steht vor allem die direkte Interaktion mit den Fans im Mittelpunkt. Vor Ort wird es die Möglichkeit geben, Tonträger und Merchandise zu erwerben und diese im Anschluss signieren zu lassen. Verkauft wird der Merch persönlich von Marteria.

Mit dem kostenlosen Konzert möchte Marteria ein Zeichen gegen die zunehmende Kommerzialisierung von Live-Events setzen und schafft gleichzeitig ein exklusives Erlebnis für seine Anhängerschaft. Die Kombination aus Releaseparty, Live-Performance und persönlichem Austausch macht den Abend zu einem besonderen Ereignis für Fans.

Ob die angekündigten „Weltpremieren“ tatsächlich neue musikalische Richtungen andeuten oder als einmalige Live-Momente gedacht sind, bleibt abzuwarten. Das Album „Zum Glück in die Zukunft III“ erschien am 17. April 2026 und ist Teil einer Trilogie die Marteria über die letzten 16 Jahre begleitete.