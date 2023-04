8 HipHop-Festivals in Deutschland, die sich lohnen

Vor einigen Jahren waren sie noch Mangelware, heute gibt es sie zuhauf: HipHop-Festivals. Wir stellen euch die 8 besten in Deutschland vor.

Festivals – sie gehören für viele Musik-Fans einfach zu einem gelungenen Sommer dazu. Mit dem engsten Freundeskreis tagelang auf dem Zeltplatz grillen, Party machen – und nebenbei abends die persönlichen Lieblingskünstler:innen auf der großen Bühne erleben. Was für einen besseren Zeitvertreib kann es für die heiße Jahreszeit geben? Dabei erfreuen sich Musikbegeisterte der verschiedensten Genres in Deutschland an einem breitgefächerten Angebot. Von Metal über Reggae bis Techno ist für jede:n was dabei. Eine Szene, der in den letzten Jahren immer mehr Aufmerksamkeit seitens der Festival-Branche zukommt, ist HipHop. Damit ihr bei der Vielzahl an geplanten Veranstaltungen nicht den Überblick verliert, stellen wir euch in diesem Artikel 8 HipHop-Festivals in Deutschland vor, bei denen sich ein Besuch lohnt.

Heroes

Das Heroes Festival findet seit 2022 an mehreren Standorten an jeweils verschiedenen Wochenenden statt. Die Locations 2023 sind Geiselwind, Hannover, das Allgäu und Freiburg. Das Heroes Festival hat es sich zum Ziel gemacht, deutsche Newcomer und angesagte Topstars auf Legenden des Deutschrap treffen zu lassen. Das spiegelt sich auch im Line Up für das Jahr 2023 wider: Durch Nina Chuba, OG Keemo und 01099 sind topaktuelle Künstler:innen vertreten, während mit Kool Savas, Trettmann und Sido die ältere Garde auf den Plan tritt. Es gilt allerdings zu beachten, dass sich die Line Ups der einzelnen Wochenenden voneinander unterscheiden. Das Heroes Festival findet in Geiselwind am 16. und 17. Juni, in Hannover am 18. und 19. August, im Allgäu am 25. und 26. August und in Freiburg am 8. und 9. September statt.

splash!

Das älteste und größte HipHop-Festival im deutschsprachigen Raum feiert Jubiläum. Das splash! Festival wird 25 Jahre alt. Zu diesem besonderen Anlass kommen zwischen dem 29. Juni und dem 1. Juli die hellsten Stars am HipHop-Himmel und die brandaktuellsten aufstrebenden Künstler:innen nach Ferropolis. Als Headliner zum 25-jährigen Jubiläum lädt das splash! Festival dieses Jahr Kendrick Lamar, Lil Uzi Vert und Ufo361 ein. Weitere Highlights des Line Ups sind – neben vielen anderen – badmómzjay, die die deutsche HipHop-Szene in den letzten Jahren wie im Sturm eroberte, Denzel Curry aus Florida, der für seine politischen Songs mit ständig wechselnden Flows bekannt ist, und Haftbefehl, der mit seiner Musik den deutschsprachigen Rap der letzten zehn Jahre vielleicht wie kein anderer geprägt hat.

HYPE

Das HYPE Festival in Oberhausen bedient sich musikalisch vorwiegend an Trap- und Afrobeats-Künstlerinnen. Vom 26. bis zum 28. August tritt mit Luciano eine Größe des Deutschraps auf. Mit Apsilon konnte das HYPE Festival einen Rapper aus Berlin mit noch dünner Diskografie, aber enorm hohem Potenzial buchen. Dazu kommt mit Black Sherif ein Afrobeats-Artist, der in seiner Heimat Ghana bereits hohe Wellen geschlagen hat. Neben der Musik, die natürlich das Hauptaugenmerk des Festivals bleibt, wird das HYPE 2023 auch Vorträge, Secondhandläden und weitere Überraschungen anbieten, wie es auf der Festival-Website heißt.

HipHop Open

Nachdem das HipHop Open zuletzt 2015 stattfand, freuen sich HipHop-Fans aus ganz Deutschland, dass das geschichtsträchtige Festival 2023 wieder in Stuttgart stattfinden wird – und zwar mit einem Line Up, das sich liest, wie der Spotify-Rückblick des durchschnittlichen Rap-Hörers aus Deutschland. Mit K.I.Z., Trettmann und Sido kommen einige der größten Namen der Deutschrap-Geschichte nach Stuttgart. Auch die amerikanische Avantgarde ist auf dem HipHop Open vertreten: Der aus Atlanta stammende JID begeistert US-Rap-Fans seit Ende der 2010er-Jahre mit seiner einzigartigen Stimme und seinen unverwechselbaren Flows. Diese und viele weitere aufregende Künstler:innen begrüßt das HipHop Open vom 28. bis zum 30. Juli in Stuttgart.

Spektrum

Anders als die bisher vorgestellten Festivals, ist das Spektrum ein eintägiges Festival. Am 5. August werden sich im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg namhafte Stars und aufstrebende Underground-Artists der deutschen Rapszene die Klinke in die Hand geben. Vertreten sind unter anderen Luciano, die Nummer 1 des deutschen Drill-Raps, Cashmiri, die tagsüber als Musikjournalistin, nachts als DJ arbeitet, und das Underground-Duo aus Berlin-Kreuzberg RAPK. Wer auf Zelten und die dazugehörigen Scherereien keine Lust hat, sich aber trotzdem bei Luciano und Co. ins Moshpit stürzen möchte, sollte das Spektrum für den Festivalsommer 2023 auf dem Zettel haben.

Hook Up

Mit einem düster anmutendem Line Up kommt 2023 das Hook Up Festival in Karlsruhe daher. Sonnige Vibes und Songs darüber, wie schön das Leben ist, braucht ihr hier nicht zu erwarten. Denn mit Bonez MC & RAF Camora, Schwesta Ewa, Fler und vielen anderen steht das Hook Up vor allem unter einem Motto: Abriss pur! Wer auf harten Rap von der Straße und tiefe 808 Bässe steht, sollte sich am 19. und 20. Mai nach Karlsruhe begeben und das Hook Up Festival besuchen. Kleines Highlight on top: Der festivaleigene Newcomer-Contest. Dort treten – wie der Name schon sagt – Newcomer gegeneinander an, um einen Auftritt auf dem Hook Up zu erringen. Das Finale des Contest wird als Live-Performance auf dem Festival ausgetragen.

Sputnik Spring Break

Das Sputnik Spring Break ist zwar kein reines HipHop-Festival, dürfte aber trotzdem für den einen oder anderen Rap-Fan von Interesse sein. Denn mit Kontra K, SSIO und Nina Chuba kommen sowohl alte Hasen der deutschen Rap-Szene, als auch Neuankömmlinge im hiesigen Hip Hop Kosmos auf die Halbinsel Pouch. Wie bereits angeklungen, finden beim Spring Break nicht nur HipHop Künstler:innen einen Platz auf dem Line Up. Mit Robin Schulz, Kraftklub, Giant Rooks und vielen weiteren spielen beliebte Acts der verschiedensten Genres auf dem Festival. Die Party startet am 26. Mai und endet am 29. Mai um 6 Uhr.

Rolling Loud

Das legendäre Rolling Loud Festival feiert dieses Jahr Premiere in Deutschland. Nachdem die Veranstalter schon seit einiger Zeit weltweit expandieren – angefangen hat das Rolling Loud in Miami – findet es dieses Jahr vom 7. bis 9. Juli auf dem Münchner Messegelände statt. Das Line Up ist vor alle durch US-amerikanische Acts geprägt, was es nicht minder beeindruckend macht: Neben großen Stars wie Travis Scott und Kendrick Lamar, die diesen Sommer ohnehin schon ein paar Tourstopps in Deutschland haben, kommen auch seltener gesehene Gäste. Kodak Black, Sheck Wes, Joey Bada$$ und Metro Boomin beispielsweise, um nur ein paar zu nennen.