Swedish House Mafia: Reunion mit Eric Prydz beim Ultra Miami 2026

Swedish House Mafia feierten beim Ultra Miami ihr Comeback in Originalkonstellation – erstmals seit 20 Jahren performten alle vier Mitglieder gemeinsam auf einer Bühne.

Das EDM-Kollektiv Swedish House Mafia feierte am Samstag auf dem Ultra Festival ein unerwartetes Comeback. Denn nicht nur Steve Angello und Sebastian Ingrosso, die die Veranstalter im Line-up angekündigt hatten, sorgten für Begeisterung bei den Fans. Die drei DJs hatten ein kleines „Festival im Festival“ geplant: Zunächst begrüßten sie im Rahmen ihres DJ-Sets einige Freunde aus der Musikszene auf der Bühne.

Überraschungsgäste

Im Laufe der Show durften Boys Noize seine Skrillex-Kooperation „Fine Day Anthem“ spielen, Kelly Lee Owens Radioheads „Everything in Its Right Place“. Außerdem performte Afrojack den Song „Give Me Everything“ und Armand Van Helden einige seiner Songs. Doch nicht nur diese Musiker:innen traten ebenfalls als Überraschungsgäste auf.

Auch das dritte feste Mitglied der Swedish House Mafia, DJ Axwell, betrat die Bühne – und das nicht allein. An seiner Seite erschien Eric Prydz im Rampenlicht. Prydz gilt als eines der Originalmitglieder des DJ-Kollektivs. Er entschied sich jedoch 2008 bei der Gründung unter dem Namen Swedish House Mafia dagegen, Teil der Gruppe zu werden, und verfolgte stattdessen eine Solokarriere.

Die Gruppe hatte sich 2012 aufgelöst und war zunächst getrennte Wege gegangen. 2018 feierten Swedish House Mafia auf dem Ultra Miami ihr großes Comeback zu dritt, das sie nur 24 Stunden vor Festivalbeginn überraschend ankündigten.

Acht Jahre später gelang es ihnen erneut, ihre Fans auf dem Ultra Miami mit einer Reunion zu überraschen.

17 Minuten in Originalkonstellation

Insgesamt 17 Minuten spielten sie in ihrer Originalkonstellation zu viert auf der Bühne. Den Auftakt machte „Turn On the Lights again..“, eine Koop mit Fred again.., das in Eric Prydz‘ „Pjanoo“ übergeleitet wurde. Anschließend spielten sie „Leave the World Behind“, einen Song von Axwell, Ingrosso und Angello, gefolgt von „It Gets Better“, das in „Every Day“ gemixxt wurde.

Beim bekannten Remix „Allein“ von Prydz stieg Axwell ans DJ-Pult und rief in die Menge: „Ultra Miami: Dieser Typ, Eric Prydz, war einst Teil der ursprünglichen Swedish House Mafia und wird es immer bleiben. Ein großer Applaus für Eric Prydz!“ Das verdeutlicht: Die DJs sind bis heute verbunden und arbeiten gerne miteinander.

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Nach einigen weiteren Tracks verließ Prydz die Bühne, und das Trio spielte sein Closing-Set. Darunter auch ein Tribut für Avicii. Ein Mix aus „Don’t You Worry Child“ und „Wake Me Up“, der einst ebenfalls auf derselben Bühne gespielt hatte.

Emotionaler Erfolg für alle vier Originalmitglieder

Das Comeback war ein voller Erfolg: Die Fans tanzten, lachten, und manche wurden vom Auftritt zu Tränen gerührt. Es war das erste Mal seit 20 Jahren, dass alle vier Originalmitglieder der Swedish House Mafia gemeinsam auf einer Bühne performten.