Coachella 2027: Tickets, Termine und Vorverkauf im Überblick

Das Festival findet ab dem 9. April 2027 in Indio statt. Der Vorverkauf startet am 1. Mai – hier alle Infos dazu in der Übersicht.

Der Countdown für die 2027er Ausgabe eines der einflussreichsten Musikfestivals der Welt hat begonnen. Direkt im Anschluss an die diesjährige Edition hat das Coachella Valley Music and Arts Festival die Termine für 2027 bekannt gegeben. Das traditionsreiche Event wird erneut auf dem Gelände des Empire Polo Club im kalifornischen Indio stattfinden.

Für 2027 sind die Festivaldaten auf den 9. bis 11. April sowie den 16. bis 18. April angesetzt. Der Vorverkauf soll am 1. Mai starten und dürfte – wie in den vergangenen Jahren – innerhalb kürzester Zeit hohe Nachfrage generieren.

Mögliche Preise

Konkrete Preise für die Ausgabe 2027 stehen zwar noch nicht fest, doch ein Blick auf die jüngsten Entwicklungen gibt eine klare Richtung vor. Dieses Jahr lagen die regulären Drei-Tages-Pässe je nach Wochenende und Verkaufsphase bei rund 549 bis 649 US-Dollar, während VIP-Tickets mehr als 1.200 US-Dollar kosten konnten.

Mit Shuttle, Camping oder Unterkunft steigen die Gesamtkosten schnell in den vierstelligen Bereich. Angesichts hoher Nachfrage und steigender Produktionskosten ist auch für 2027 von einem ähnlichen oder leicht höheren Preisniveau auszugehen.

Pop-Event und Trendbarometer

Mit Headliner-Auftritten von Sabrina Carpenter, Justin Bieber und Karol G sowie einem breit gefächerten Line-up zwischen Indie, Pop, Hip-Hop und elektronischer Musik setzte das Festival erneut auf maximale Starpower.

Neben den etablierten Acts prägen zunehmend Kollaborationen und unangekündigte Gastauftritte das Profil des Festivals. Diese Momente verbreiten sich in Echtzeit über soziale Netzwerke und verstärken die globale Reichweite des Events. Coachella fungiert damit auch als kulturelles Schaufenster für aktuelle musikalische und ästhetische Entwicklungen.

Gleichzeitig steht das Festival seit Jahren in der Kritik – etwa wegen steigender Ticketpreise und wachsender Exklusivität. Zudem sorgen die politischen Verbindungen und Investitionen von Eigentümer Philip Anschutz immer wieder für Diskussionen.

Mit der erneuten Terminierung im April bleibt das Festival fest am Beginn der internationalen Saison positioniert. Die frühe Bekanntgabe dürfte Fans weltweit die Planung erleichtern und gleichzeitig die Spekulationen über das kommende Line-up ankurbeln.