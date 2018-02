„A Beautiful Day”: Jonny Greenwood kündigt Soundtrack-Release an

Radioheads Jonny Greenwood hat seinen Soundtrack zu Lynne Ramsays Thriller „A Beautiful Day” angekündigt. Die Musik zum Film soll ab 9. März digital erhältlich sein.

Der Thriller, der auf dem Buch „You Were Never Really Here“ (auch der Originaltitel des Films) von Jonathan Ames basiert, dreht sich um den Kriegsveteranen und ehemaligen FBI-Agent Joe (Joaquin Phoenix), der versucht ein junges Mädchen vor dem Sexhandel zu bewahren.

Einen Eindruck von Greenwoods Arbeit könnt Ihr euch schonmal mit dem Trailer machen:

Für seine Rolle in „A Beautiful Day” gewann Joaquin Phoenix bei den Filmfestspielen in Cannes bereits den Preis für den besten Darsteller.

Greenwood, der schon mehrmals Soundtracks komponiert hat – unter anderem für Paul Thomas Andersons Filme „There Will Be Blood“, „The Master“ und I„nherent Vice“ –, erhielt für seinen Score zu „Der Seidene Faden“ (ebenfalls von Regisseur Anderson) in diesem Jahr seine erste Oscar-Nominierung.