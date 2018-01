Jonny Greenwood von Radiohead und Sufjan Stevens sind für zwei Oscars nominiert

Am Dienstag wurden die Nominierten für die diesjährigen Oscars bekanntgegeben. Neben Filmkunst geht es bei den Awards bekanntlich auch um musikalische Meisterwerke. Hans Zimmer sagte schon, dass jeder Regisseur bestätigen würde, dass die Musik die Hälfte eines jeden Films ausmacht.

Zwei unserer Lieblinge haben es auch auf die Liste geschafft: Für die Kategorie „Bester Soundtrack“ wurde unter anderem der Score zu Paul Thomas Andersons Film „Der Seidene Faden“ ausgewählt. Hinter der Partitur steckt der Radiohead-Gitarrist Jonny Greenwood. Er erhielt für seine Arbeit bereits eine Golden-Globe-Nominierung, verlor aber gegen Alexandre Desplat und seine Musik zu „The Shape of Water“.

Das „Call Me by Your Name”-Titellied „Mystery of Love” von Sufjan Stevens wurde für den „Besten Song” nominiert. Der Film von Luca Guadagnino ist eine Queer-Coming-of-Age-Geschichte und wird von zwei weiteren Songs des Musikers aus Brooklyn unterstützt: einem Doveman-Remix von „Futile Devices“ sowie dem Stevens-Original „Visions of Gideon“.

Alle Nominierten findet Ihr hier. Die 90. Oscar-Verleihung findet am 3. März 2018 statt.