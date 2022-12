A$AP Rocky kündigt neues Album an und gedenkt verstorbenen Rappern

A$AP Rocky kündigte am 09. Dezember sein neues Album DON’T BE DUMB an. Während eines Amazon-Music-Konzerts von 2 Chainz, bei dem er darüber sprach, spielte er zudem einige neue Songs, wie etwa „Same Problems“, den er einer Vielzahl an verstorbenen Rappern widmete. Zusätzlich hielt er eine kleine Rede, verriet jedoch noch nicht, wann das Album erscheinen soll.

„Ruhe in Frieden, an jeden aus dem Hip-Hop, den wir über die Jahre verloren haben. Ihr müsst wissen, dass wir die höchsten in der Statistik sind. Kein anderes Genre verliert so viele Rock-Stars, Pop-Sänger oder Country-Künstler. Hip-Hopper wie wir werden jeden Tag umgebracht, erschossen, nehmen Überdosen oder andere unglückliche Ereignisse passieren. Daher ist der nächste Song allen, die wir verloren haben, und jedem, der jemanden verloren hat, gewidmet.“ Im Hintergrund läuft danach eine Diashow von verstorbenen Rap-Künstlern.

Am Ende sieht man in großer Schrift die Worte „DON’T BE DUMB“ und in einer Werbepause des „Amazon Football Thursday“ sieht man A$AP Rocky in die Konzerthalle laufen, während er im Vorbeigehen erzählt: „Album ist fertig. DON’T BE DUMB. Los geht’s.“

Zusätzlich erzählte A$AP Rocky in einem Interview (06. Dezember) mit GQ, dass das Album auch ganz anders heißen könnte. Der Produzent Metro Boomin sei sehr stark auf dem kommenden Projekt vertreten und so könnte es auch „Flacko Boomin“ heißen. Eine Kombination aus „Pretty Flacko“, einem Namen, der bereits seit 2012 mit A$AP Rocky assoziiert wird und dem Namen von Producer Metro Boomin. In dem Interview erzählte Rakim Mayers, wie der Rapper wirklich heißt, dass sein 2015 verstorbener Rap-Kollege A$AP Yams die beiden miteinander bekannt machte und dieser bereits 2012 wusste, dass Metro Boomin mal ganz groß werden würde. Daher kennen sich A$AP Rocky und Metro Boomin schon über zehn Jahre und nun ist es zu einer Zusammenarbeit gekommen. „Metro ist nicht gierig nach einem Rocky-Song, ich bin nicht gierig nach einem Metro-Beat“, erklärte Mayers.

Am 04. Dezember erschien mit „Feel The Fiyaaaah“ der erste Song der beiden, auf dem zusätzlich auch der verstorbene Takeoff vertreten ist.