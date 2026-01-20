A$AP Rocky live 2026: Tickets, Termine, Vorverkauf

A$AP Rocky kommt im September 2026 nach Deutschland. Alle Infos zu Tickets, Terminen und Vorverkauf

A$AP Rocky präsentiert sein neues Album „Don‘t Be Dumb“ live in Deutschland. Die Tournee führt A$AP Rocky von Nordamerika bis nach Europa, wo er hierzulande in der Kölner Lanxess Arena, der Münchener Olympiahalle, der Barclays Arena in Hamburg sowie in der Berliner Uber Arena auftritt. Der Presale beginnt bereits am morgigen Mittwoch.

In unserer Rezension zu „Don‘t Be Dumb“ schrieben die Kollegen des ROLLING STONE: „My fairytale with a happy ending … Truth is I just got struck by Cupid“, rappt er auf „Stay Here 4 Life“, einer von mehreren Anspielungen auf Rihanna. Zu oft fällt er jedoch in seine vertraute Rolle als „pretty motherfucker“ zurück und liefert endlose Couplets über Hustler-Status und sexuelle Potenz – charismatisch vorgetragen, aber ohne jene sprachliche Brillanz, die frühere Uptown-Stars wie Cam’ron oder Big L auszeichnete. Trotzdem klingt es so, als hätte er Spaß, und irgendwann schafft er es, auch den Hörer mitzuziehen.

Für Klatschliebhaber im Rap gibt es „Stole Ya Flow“, auf dem Rocky offenbar gegen den ehemaligen Freund Drake schießt. „Stole my flow, so I stole your bitch“, wirft er ihm vor (Drake und Rihanna waren einst öffentlich liiert. Manche stießen sich daran, dass Rocky Rihanna als „seine bitch“ bezeichnete.) Auf „No Trespassing“ legt er nach: „I might move to Texas, roll ’round with protection / Pull up to your section, hit ’em with that fire.“ (Drake soll 2024 nach Texas gezogen sein.)“

Seitenhiebe und Selbstbehauptung

„All dieser Rauch hat zwar die Gerüchteküche angeheizt, ist aber nicht das Spannendste an Don’t Be Dumb. Interessanter ist Rockys Gefühl, als Wegbereiter moderner Rap-Stile unterschätzt zu werden. (Kritiker werden einwenden, dass vieles davon von Kultfiguren wie Lil B, Main Attrakionz oder Odd Future übernommen wurde.) „These boys gon’ finally give me credit for settin’ all these trends“, behauptet er auf „Whiskey“, kurz bevor Westside Gunn mit seinem „boom-boom-boom-boom-boom!“ einsetzt. Auf „Stop Snitchin’“ bezieht sich Rocky auf seinen viel beachteten Prozess und Freispruch, nachdem ihm vorgeworfen worden war, den früheren Freund A$AP Relli mit einer Waffe bedroht zu haben.

„YGs to OGs, stay fuck up off the interviews / You was just on Say Cheese, talkin’ like interrogation room“, rappt er auf dem Track, auf dem auch der umstrittene Houston-Rapper Sauce Walka zu hören ist. Insgesamt wirken diese Passagen wie das Zeugnis eines mehrfach platinprämierten Künstlers, der dennoch glaubt, für seine künstlerischen Leistungen zu wenig Anerkennung erhalten zu haben. Wie Meek Mill einmal sagte: Es gibt Ebenen in diesem Spiel.“

A$AP ROCKY

Don’t Be Dumb World Tour

08.09.2026 Köln, Lanxess Arena

11.09.2026 München, Olympiahalle

16.09.2026 Hamburg, Barclays Arena

28.09.2026 Berlin, Uber Arena

Telekom Prio Tickets:

Mi., 21.01.2026, 09:00 Uhr (Online-Presale, 144 Stunden)

www.magentamusik.de/prio-tickets

Ticketmaster Presale:

Mo., 26.01.2026, 09:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

www.ticketmaster.de/presale

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Di., 27.01.2026, 09:00 Uhr

www.livenation.de/a-ap-rocky-tickets-adp283297