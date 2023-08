Eine Behauptung, die diese Woche auf einer Klatsch-Website auftauchte, lässt einige Leute nach Antworten suchen.

Am Mittwoch (9. August) berichtete „Media Take Out“ auf ihrer Seite, dass Rihanna angeblich ihr zweites Kind mit A$AP Rocky zur Welt gebracht hat. Laut dem Promi-News-Forum soll es sich bei RiRis und A$APs neuem Baby um ein Mädchen handeln, das nun in ihrer Villa in Los Angeles ruht. Die Details über das zweitgeborene Kind des Paares wurden anscheinend von Quellen aus dem Umfeld des Paares bekannt gegeben. Media Take Out verstärkte ihre Aussage, indem sie die angeblichen Kommentare eines Freundes von A$AP Rocky und Rihanna erwähnten.

„Ein Freund beschrieb den kleinen Engel als ‚kostbar‘ und ‚wunderschön‘“, heißt es in dem Artikel auf Media Take Out. „Und wir haben noch mehr Details über die hübsche Kleine. Der Freund erklärte: ‚Sie ist ein perfektes Ebenbild von Rihanna, sogar bis hin zu den hellen Augen.‘“

Geburt ihres Sohnes RZA Athelston Mayerson

Am 12. Februar deutete Rihanna während ihrer Super-Bowl-Halbzeit-Performance an, dass sie möglicherweise schwanger ist, nachdem sie während der 13-minütigen Show ihren Bauch gerieben hatte. Noch am selben Tag bestätigte ein Vertreter von Rihannas Team gegenüber dem Rolling Stone die Nachricht über ihre Schwangerschaft. Das Paar hat derzeit einen einjährigen Sohn namens RZA Athelston Mayerson, der im Mai 2022 geboren wurde.

In einem Interview mit „Entertainment Tonight“ hatte die Musikerin vor einiger Zeit erzählt, dass ihre zweite Schwangerschaft ganz anders verlaufe als die erste. „Keine Gelüste. Jede Menge Übelkeit. Alles ist anders, aber ich genieße es“, verriet sie. „Ich fühle mich gut. Ich fühle mich voller Energie.“ In ihren Sohn sei sie ganz vernarrt, berichtete sie außerdem. „Ich bin ganz besessen von ihm und fühle mich rein gar nicht schuldig deswegen.“

Am 9. August postete ein Vertreter von Rihannas Firma Savage X Fenty auf Instagram, dass die Sängerin aus Barbados eine Umstandsmode-Kollektion herausgebracht hat. Darauf zu sehen ist auch ihr kleiner Sohn.