A$AP Rocky: Muss er jetzt für 24 Jahre ins Gefängnis?

A$AP Rockys Prozess startete diese Woche in Los Angeles.

A$AP Rocky, der mit bürgerlichem Namen Rakim Mayers heißt, steht derzeit vor Gericht. Dabei erwarten ihn im schlimmsten Fall sogar 24 Jahre im Gefängnis. Doch was genau ist passiert?

A$AP Rocky gegen A$AP Relli: Das ist zwischen den Rappern passiert

Mayers wird vorgeworfen, er habe bei einer Auseinandersetzung auf Rapkollege A$AP Relli geschossen. Relli und Rocky gehörten einst dem gleichen Rapkollektiv namens „A$AP Mob“ an, das 2007 in Harlem gegründet wurde. Bei einer vorgerichtlichen Anhörung 2023 erzählte Relli, er und Rocky seien schon zu Schulzeiten befreundet gewesen.

Doch die Beziehung schien unter dem raketenartigen Erfolg von Rocky zu leiden. Im November 2021 wollten sich die beiden anscheinend dann in Los Angeles treffen, um ihre Differenzen zu klären. Laut der Staatsanwaltschaft driftete das Friedensgespräch jedoch in absolut falsche Richtung ab. Die beiden Rapper trafen sich in einem Parkhaus, dessen Kameras den Vorfall zum Teil festhalten konnten. Rocky und Relli schienen sich kurz zu streiten und dann zog Rocky – laut der Staatsanwaltschaft – eine Pistole aus seinem Hosenbund und schoss. Dabei wurde Relli von der Kugel am Knöchel gestreift.

Zwar sieht man Teile der Auseinandersetzung auf den Tapes, jedoch sieht man nicht, wie Rocky einen Schuss abfeuerte.

2022 wurde Mayers dann am Flughafen von Los Angeles festgenommen, er war gerade mit Rihanna aus Barbados zurückgekehrt. Der zweifache Vater wurde auf Kaution freigelassen, nachdem er auf nicht schuldig plädiert hatte.

Nun beginnt der Gerichtsprozess

Bevor der Gerichtsprozess am Dienstag (21. Januar) begann, bot die Staatsanwaltschaft A$AP Rocky dann aber einen Deal an: sechs Monate Gefängnis, sieben Jahre Haftverschonung, drei Jahre Bewährung und 500 Stunden gemeinnützige Arbeit. Mayers Verteidigung lehnte den vorgeschlagenen Deal jedoch ab und entschied sich somit, vor Gericht die Unschuld des Musikers zu beweisen.

Der Anwalt des „Phoenix“-Interpreten argumentierte, dass die auf dem Video zu sehende Waffe lediglich eine Requisitenwaffe gewesen sei. Damit wäre es also gar nicht möglich, echte Munition abzufeuern.

Ein Augenzeuge berichtete der „U.S. Sun“ von A$AP Rockys Auftritt vor dem Gericht in Los Angeles: „Er tauchte mit seinem Gefolge in zwei abgedunkelten SUVs auf, die oft mit laufendem Motor im Parkverbot standen. Es war, als ob der Präsident im Gerichtssaal wäre, selbst die Kardashians waren entspannter. Rocky meint es ernst.“

Der 36-jährige Rapper und Unternehmer wird weltweit für Songs wie „L$D“, „Smoked Away My Brain“ oder „Sundress“ gefeiert. Zusätzlich zu seiner Musikkarriere hat Rocky mittlerweile auch einen Fuß in die Modebranche gesetzt, arbeitete unter anderem mit dem berühmten Modehaus Dior zusammen. Auch mit seinem Privatleben macht er regelmäßig Schlagzeilen, denn der Musiker ist mit Popikone Rihanna liiert. Zusammen haben die beiden mittlerweile zwei Söhne.