A$AP Rocky: Winona Ryder spielt in „Punk Rocky“-Video mit

A$AP Rocky veröffentlicht die Single „Punk Rocky“ mit Winona Ryder im Musikvideo. Das Album „Don't Be Dumb“ folgt im Januar.

Das neue Album von A$AP Rocky „Don’t Be Dumb“ steht in den Startlöchern und wird am 16. Januar 2026 nach einigen Verschiebungen erscheinen. Am 05. Januar 2026 veröffentlichte der US-Rapper seine Single „Punk Rocky“ – Winona Ryder, welche durch „Stranger Things“ gerade in aller Munde ist, spielt im Video mit.

A$AP Rocky in enger Zusammenarbeit mit Tim-Burton-Kollaborateur:innen

Die neue Platte des HipHop-Künstlers wird schon seit langer Zeit von seinen Fans heiß erwartet. Nun ist die erste Single des Werkes, „Punk Rocky“, mit Musikvideo erschienen, in dem auch Schauspielerin Winona Ryder zu sehen ist. Dies kommt nicht von ungefähr, da A$AP Rocky für das Album mit Tim Burton und weiteren Kollaborateur:innen des Filmemachers zusammenarbeitete. Der Regisseur steuerte das Artwork bei, musikalisch ist Danny Elfman mit dabei, der ebenfalls eng mit dem „Sweeney Todd“-Macher kollaborierte. Auch Winona Ryder und Tim Burton stehen sich bekanntlich nah.

Erste Single des neuen Albums

Zur Freude vieler Fans ist der erste Track vom neuesten Werk des US-Rappers nun hörbar: „Punk Rocky“. An dem Song wirkten zudem die drei Co-Autoren Cristoforo Donadi, Adam King Feeney und Zach Fogarty mit. Viel Punk ist in der Single allerdings nicht zu finden. Zu hören sind surf-artige Gitarren, über deren Klänge der Musiker ins Deutsche übersetzt singt: „Ich will mich verlieben / Ich will kein gebrochenes Herz / Ich will mich nicht auseinanderleben / Bring mich zurück.“

Die Regie für das dazugehörige Video teilte er sich mit Folkert Verdoorn und Simon Becks. Hier kommt Winona Ryder ins Spiel. Neben ihr sind zudem Thundercat, A$AP Nast, Brooks Ginnan sowie Danny Elfman im Video zu sehen. Dieser spielt Schlagzeug auf einem Hausdach, während die Figur der Schauspielerin dabei glücklich von unten zuschaut.

Im Clip schlüpft Ryder in die Rolle der Nachbarin des zweifachen Familienvaters. Der Song versprüht zwar eine entspannte Atmosphäre, es wird jedoch schnell chaotisch. Der Rapper ist mit pinken Lockenwicklern zu sehen und schmeißt gemeinsam mit seinen Punk-Freund:innen eine Party in einer Garage. Seine Nachbarin bringt ihm Kekse als Geschenk vorbei, was ihrem muskelbepackten Freund allerdings missfällt. Anschließend eskaliert die Situation …

Hier das Musikvideo sehen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

A$AP Rocky bald bei „SNL“

Das Album „Don’t Be Dumb“ wird am 01. Juni 2026 erscheinen. Kurz darauf wird der Rapper sein Debüt bei „Saturday Night Live“ an der Seite von Finn Wolfhard geben. Dieser ist gemeinsam mit Winona Ryder in der Serie „Stranger Things“ zu sehen.