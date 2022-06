ABBA: Wir verlosen Boxsets inklusive aller Alben der Bandgeschichte

ABBA sind derzeit wieder in aller Munde. Im November 2021 erschien 40 Jahre nach seinem Vorgänger THE VISITORS ihr neues und vielleicht letztes Album VOYAGE, im Mai begann ihre Hologramm-Show in London. Außerdem ist nun ein umfangreiches Boxset erschienen.

Veröffentlicht wurden eine 10-LP- und 10-CD-Box zeitgleich mit der Eröffnung von ABBA Voyage, dem Konzerterlebnis in der ABBA Arena, Queen Elizabeth Olympic Park, London am 27. Mai 2022.Das Picture-Disc-LP-Set folgte am 10. Juni.

Enthalten in den Sets sind alle neun Studioalben von ABBA sowie Tracks, die zuvor nur als Singles erschienen, darunter „Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)“ und „Fernando“. Dazu kommt ein 40-seitiges Booklet und Fotos aus ABBAs Karriere.

Seit dem 18. März ging außerdem sukzessive eine 20-teilige Lyric-Video-Reihe online, die mit „Chiquitita“ begann:

Am 6. April folgte „Waterloo“ exakt 48 Jahre nach ABBAS Sieg mit diesem Song beim Eurovision Song Contest.

Gewinnt das neue ABBA-Boxset

Wir verlosen das neue ABBA-Boxset dreimal auf CD. Was Ihr zum Gewinn tun müsst? Füllt einfach das folgende Gewinnspielformular aus und tragt in das Lösungsfeld ABBA ein. Teilnahmeschluss ist der 18. Juni 2022, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!