Pavement veröffentlichen limitiertes XL-Boxset

CAUTIONARY TALES: JUKEBOX CLASSIQUES enthält den gesamten Bandkatalog von 7"-Singles von 1989 bis 1999.

Zwar melden sich Pavement nicht mit neuen Tracks, dafür aber mit einem neuen, limitiert erhältlichen Boxset zurück.

Die Sammlung ihrer 7″-Singles aus den Jahren 1989 bis 1999 trägt den Titel CAUTIONARY TALES: JUKEBOX CLASSIQUES und kann hier bereits online only vorbestellt werden.

Neben der 18 Platten umfassenden Werkschau enthält das Set auch ein 24-seitiges Booklet mitsamt diskografischer Geschichte. Die XL-Boxen sollen bis zum 22. April geordert und bis zum 12. Juli zum Verschicken erwartet werden können.

Wer keinen Platz für so eine umfangreiche Veröffentlichung Zuhause hat, kann aber auch aufs Streamen zurückgreifen – die Singles, B-Seiten sowie R.E.M.-Tribute sind gleichzeitig mit der Ankündigung auch schon mal via Spotify, Apple und Co. veröffentlicht.

CAUTIONARY TALES: JUKEBOX CLASSIQUES – Tracklist:

1. Slay Tracks 1933-1969

A1. You’re Killing Me

A2. Box Elder

A3. Maybe Maybe

B1. She Believes (Edit)

B2. Price Yeah!

2. Demolition Plot J-7

A1. Fork Lift

A2. Spizzle Trunk

A3. Recorder Grot

B1. Internal K-Dart

B2. Perfect Depth

B3. Recorder Grot (Rally)

3. Summer Babe

A1. Summer Babe

B1. Mercy Snack

B2. Baptiss Blacktick

4. Trigger Cut

A1. Trigger Cut

B1. Sue Me Jack

B2. So Stark (You’re A Skyscraper)

5. Cut Your Hair

A1. Cut Your Hair

B1. Camera

B2. Stare

6. Gold Soundz

A1. Gold Soundz

A2. Kneeling Bus

B1. Strings Of Nashville

B2. Exit Theory

7. Range Life

A1. Range Life

B1. Raft

B2. Coolin’ By Sound

8. Rattled By The Rush

A1. Rattled By La Rush

B1. False Skorpion

B2. Easily Fooled

9. Father To a Sister of Thought

A1. Father To A Sister of Thought

B1. Kriss Kraft

B2. Mussle Rock (Is A Horse In Transiton)

10. Pacific Trim

A1. Give It A Day

A2. Gangsters & Pranksters

B1. Saganaw

B2. I Love Perth

11. Stereo

A1. Stereo

B1. Birds In The Majic Industry (ganze Version, die Original-B-Side war gekürzt)

12. Shady Lane

A1. Shady Lane (Krossfader)

B1. Unseen Power Of The Picket Fence

13. Spit On A Stranger

A1. Spit On A Stranger

B1. Harness Your Hopes (Live in Brixton) (neu in dieser Form veröffentlicht)

14. Carrot Rope

A1. Carrot Rope

B1. And Then

15. Major Leagues

A1. Major Leagues

B1. Your Time To Change

B2. Stub Your Toe

C1. Major Leagues (Demo)

C2. Decouvert De Soleil

D1. The Killing Moon

D2. The Classical

16. Haunt You Down

A1. Haunt You Down

B1. Jam Kids

17. Black Out