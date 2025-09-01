So feiert Rihanna mit uns, dass sie vor 20 Jahren durchgestartet ist

Rihanna: Nimmt sie mit Baby im Bauch ihr neues Album auf?

Rihanna ist mit einem neuen Song zurück – aber anders als erwartet

Exakt vor zwei Dekaden erschien das Debüt der Sängerin - und wird nun mit genialem Merch und einem Boxset zelebriert.

Rihannas Debütalbum MUSIC OF THE SUN wurde am 29. August 2005 veröffentlicht. Um das 20-jährige Jubiläum zu feiern, hat die Sängerin ein Vinyl-Boxset mit allen acht ihrer bisherigen Alben sowie eine limitierte Merchandise-Kollektion produzieren lassen. Alles Produkte gibt es zunächst nur in ihrem Webstore.

Die Platten erscheinen unter dem Titel „R20“ in einer speziell angefertigten Box mit RiRi-Motiven. Enthalten sind MUSIC OF THE SUN, A GIRL LIKE ME, GOOD GIRL GONE BAD, RATED R, LOUD, TALK THAT TALK, UNAPOLOGETIC und ANTI. Noch kann das Set allerdings nicht vorbestellt werden.

Interessant für Die-Hard-Fans dürfte neben einem T-Shirt mit Schwarz-Weiß-Foto von Dennis Leupold und dem hübschen Slogan „Rihanna Since 2005” (65 Dollar) der Hoodie mit „Rhenna“-Doodle sein (125 Dollar). Es ist sozusagen das Social-Media-Markenzeichen der Sängerin und auch schon mehr als zehn Jahre alt.

Das Strichmännchen gibt es auch als Figur mit beweglichen Armen und Beinen zu kaufen. Kostenpunkt: 50 Dollar. Weil hier noch als Angabe „Limited Edition“ ergänzt ist, könnte es sein, dass nicht all zu viele Püppchen produziert wurden.

Wann kommt das neue Album von Rihanna?

Nachdem sich Rihanna kürzlich mit „Friend Of Mine” aus dem Soundtrack zu „Die Schlümpfe“ mit neuer Musik zurückgemeldet hatte, freuten sich schon viele auf die Ankündigung eines neuen Albums. Doch darauf müssen wir wohl noch etwas warten, auch wenn die 37-Jährige klarstellte, Baby Nummer 3 würde nicht dafür sorgen, dass es länger dauert bis zum Nachfolger von ANTI. Die Platte feiert im kommenden Jahr übrigens 10. Geburtstag.